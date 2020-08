Maintenant, il est arrivé, parlons des lieux de tournage des Biohackers. Le service de streaming a lancé un autre titre digne d’une frénésie.

Inutile de dire que beaucoup d’entre nous peuvent décrire notre vie sociale pendant une grande partie de l’année avec un seul mot….

Ouais, c’est Netflix. Ne nous leurrons pas.

En réponse à la pandémie, la majorité d’entre nous avons passé une grande partie de l’année coincés à l’intérieur à peser nos options.

Bien sûr, l’année nous a également invités à envisager plus de cuisine, d’exercice, de bricolage, etc., mais nous mentirions si nous disions que nous n’avions pas passé plus de temps que jamais à plonger dans la vaste bibliothèque de Netflix.

La période de verrouillage a fourni des coups importants comme Tiger King et White Lines, mais ils continuent de le faire sortir du parc avec Project Power et ainsi de suite.

Bien que moins attrayante, la série allemande Biohackers a retenu l’attention après son arrivée sur le service jeudi 20 août 2020.

image tirée de la bande-annonce de Biohackers, Claussen + Putz Filmproduktion et al.

Biohackers sur Netflix

La saison 1 se compose de six épisodes et raconte l’histoire de Mia Akerlund (Luna Wedler), une étudiante universitaire en médecine.

Faisant connaissance avec l’étudiant en biologie Jasper et sa colocataire, elle commence à se plonger dans le monde du biohacking et de l’expérimentation génétique dangereuse.

Les choses tournent certainement pour le pire et les enjeux sont rapidement augmentés, ce qui rend assez difficile de ne pas pousser et de se gaver toute la série en une seule séance.

Néanmoins, cela vaut la peine de faire une pause dans l’histoire juste pour voir si la série reste fidèle aux lieux qu’elle représente …

ONCLE ROGER: Regardez cette vidéo hilarante sur la réaction du riz frit!

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Lieux de tournage des Biohackers: ont-ils filmé à l’université?

Biohackers a été largement tourné dans les studios de Munich. Cependant, un certain emplacement garantit à la série un air d’authenticité.

Comme l’a souligné The Cinemaholic, un certain nombre de scènes ont été tournées à l’Université de Fribourg.

C’est là que notre protagoniste assiste et est officiellement connu sous le nom de l’Université Albert Ludwig de Fribourg.

Elle a été fondée en 1457 et est en fait la cinquième plus ancienne université d’Allemagne, associée à des personnalités telles que Max Weber, Martin Heidegger, Hannah Arendt et au-delà.

En ce qui concerne les emplacements spécifiques, ceux qui connaissent l’université peuvent reconnaître le département de biologie, la bibliothèque universitaire (UB) et divers autres bâtiments du campus.

Selon la source précédente, le tournage a commencé en mai 2019 et s’est terminé des mois après en septembre.

Vous vous demandez peut-être pourquoi il a fallu si longtemps pour atteindre les écrans compte tenu de la date de finalisation, mais cela était dû à certaines scènes partageant des similitudes avec la pandémie COVID-19, les encourageant à retarder la sortie du projet.

Mieux vaut tard que jamais!

Dans d’autres nouvelles, Star Trek: Picard est-il annulé?