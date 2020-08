Les nouvelles éditions de « L’île des tentations » sont déjà en cours. Cuarzo et Mediaset España tournent déjà en République dominicaine les deux nouvelles éditions de l’émission de télé-réalité à succès que cette fois Sandra Barneda animera. Pour lui, le présentateur avec Asier Montaño, responsable des réseaux sociaux du format, a voulu faire un direct sur Instagram pour avancer les premières clés de ce qui est à venir dans le programme.

Sandra Barneda, Cristina Salas et Asier Montaño

Le Catalan est heureux d’avoir eu l’opportunité de diriger un programme comme, quelque chose qu’il considère comme « un cadeau et une merveille » par la chaîne. Cela a également expliqué que « je le vis avec beaucoup d’enthousiasme et de manière passionnante » et a avoué qu’il y a déjà eu « des moments très compliqués car les émotions courent (…) et les participants vivent des montagnes russes brutales depuis le début. »

Barneda: « C’est plus fort qu’on ne le pense »

Et c’est que comme avancé, il semble que «L’île des tentations 2» va être tout sauf une édition silencieuse. « C’est plus fort qu’on ne le pense (…) et les feux de joie sont déjà des moments très difficiles pour tous »Il a continué d’avancer, affirmant en outre que tout ce que les participants pensaient pouvoir apporter a changé à leur arrivée. «Ils ont été égarés à l’arrivée, tout change de ce que vous avez pu penser (…) c’est une réalité différente (…) et il n’est pas facile pour quiconque de se détacher de votre partenaire, ce moment… c’est très dur, toutes les peurs t’assaillent », a-t-il poursuivi en expliquant.

Sandra Barneda, présentatrice de ‘L’île des tentations 2’

Sans aucun doute, une saison difficile approche pour les concurrents et pour cette raison, Barneda a dû faire un travail de confinement pour éviter de passer la barrière imposée, comme il l’avoue également. « Le travail de confinement est difficile (…) il faut les laisser librement pour voir comment ils se comportent (…) et j’ai du mal aux feux de joie (…) car ce sont des moments très compliqués puisqu’ils sont très fragiles et attendent un soutien de votre part, mais je dois être neutre (…) Je ne peux pas les comprendre ou les embrasser»poursuit-il en précisant que son traitement avec les participants est exactement ce que l’on voit à la télévision, il n’y a pas de type de conversation hors caméra.

Actualités dans le monde numérique

En riant Barneda avoue avoir répété « il y a plus d’images » avant le début des enregistrements et avance qu’il y aura des nouvelles importantes cette saison en mécanique, même s’il n’en donne pas les détails. Pour sa part, Asier Montaño a voulu expliquer que dans le monde numérique de l’espace, il y aura aussi des surprises et c’est que une nouvelle application sera publiée qui réunira tout le contenu numérique du format, parmi lesquelles les premières réactions des participants après les feux de joie ou dans les coulisses du programme avec Sandra Barneda, qu’il enregistre lui-même en République dominicaine. Les responsables du format sont conscients de l’importance de la conversation sociale dans la première saison de « L’île des tentations » et il semble clair que va parier fermement sur ce monde numérique dans ces nouveaux lots.