Le réel n’est pas étranger aux changements de panneau, mais il y a un bouleversement majeur qui se produit au moment de l’écriture.

L’émission est réduite à seulement trois co-animateurs après que Tamera Mowry et Amanda Seales aient quitté la série plus tôt en 2020. Mais il ne semble pas que ce soit le cas pour longtemps. La co-animatrice Loni Love a récemment écrit sur Instagram que les fans peuvent s’attendre à ce qu’ils nomment un remplaçant d’ici la fin de l’été.

Jeannie Mai, Tamera Mowry, Adrienne Bailon et Loni Love of «The Real» | Tasia Wells / WireImage

Un aperçu de «Le réel»

Cinq hôtes ont été présentés lorsque The Real a fait ses débuts en 2013: Adrienne Bailon, Tamera Mowry, Tamar Braxton, Jeannie Mai et Loni Love.

Après trois ans dans l’émission, Braxton a été licencié pour des raisons qui ne sont toujours pas claires au moment d’écrire ces lignes. À partir de là, le panel a fonctionné en quatuor pendant des années avant que Seales ne rejoigne le spectacle en janvier. Cependant, l’acteur a quitté la série six mois plus tard en raison de problèmes de censure.

Un peu plus d’un mois après la sortie de Seales, Mowry a annoncé qu’elle avait également décidé de renoncer à son siège. Elle a évoqué le désir de se concentrer sur d’autres choses dans une déclaration partagée sur Instagram. Cependant, des sources ont affirmé qu’elle avait démissionné en raison d’une réduction de salaire, ce qu’elle semblait nier dans un article ultérieur sur les réseaux sociaux.

Qui remplacera les hôtes sur « The Real? »

Depuis que Seales et Mowry ont quitté la série, les trois autres co-animateurs n’ont pas beaucoup parlé de l’avenir de The Real. Mais le 1er août, Love a taquiné l’intention de faire venir un autre hôte.

Love a posté une photo Instagram de Beyoncé assise et tenant une tasse de thé dans une scène du nouveau film de la chanteuse Black Is King et a écrit: «J’attends juste que The Real nomme le nouveau co-animateur…». Elle a suggéré dans la légende qu’un remplaçant pourrait être nommé le 21 septembre, à peu près au moment où la série reviendrait de sa pause estivale.

Idées de fans pour des remplacements sur « The Real »

De nombreux fans ont apporté leur soutien à Keke Palmer, une animatrice de télévision expérimentée qui a récemment perdu son émission Strahan, Sara & Keke et Raven-Symoné de The View. Mais il convient de souligner que la décision ne leur appartient pas en fin de compte.

Bailon a dit OK! Magazine après le départ de Braxton selon lequel elle et ses coanimateurs voulaient que le siège de la chanteuse reste vide parce que « [they] j’aime ça comme ça. Cependant, elle a déclaré à Essence en 2018: « Nous ne pouvons pas non plus les empêcher d’ajouter [a co-host]. »

Seul le temps dira qui fait la coupe, mais j’espère que celui-ci restera fidèle.

CONNEXES: Tamar Braxton réagit après avoir été accusé d’avoir publié un message douteux après la sortie de Tamera Mowry-Housley du «réel»