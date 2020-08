Dans l’espoir de sauter sur la popularité folle de Rick & Morty, CBS a allumé une émission animée basée sur Star Trek qui a commencé à diffuser récemment sur CBS All Access. Star Trek: Lower Decks arrivera-t-il un jour sur Netflix dans le monde? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Situé dans l’univers Star Trek, la série jette un regard dans les coulisses d’un vaisseau Starfleet appelé U.S.S. Cerritos et l’équipage qui travaille sous le brick.

La série n’est cependant pas sortie sans sa juste part de controverse. Comme pour les deux autres nouveaux spectacles de Star Trek, les fans ont exprimé leur frustration face à l’émission ciblant un public plus jeune et Lower Decks correspond parfaitement à l’accusation ici.

Voyons maintenant les droits de diffusion en continu de Star: Trek Lower Decks et si Netflix est à l’ordre du jour.

Star Trek: Lower Decks sera-t-il sur Netflix aux États-Unis?

Non catégoriquement. Star Trek: ponts inférieurs ne sera pas sur Netflix aux États-Unis.

La série est expédiée à CBS All Access où elle se trouve aux côtés des deux autres émissions Star Trek (Picard et Discovery) qui sont 100% exclusives au service de streaming.

Si vous avez émis un gémissement audible, nous ne vous en voulons pas. Les États-Unis sont de plus en plus fragmentés par la bonne nouvelle à l’horizon, c’est que CBS prévoit de relancer qui, espérons-le, aura suffisamment de contenu pour vous justifier de dépenser plus d’argent.

Le seul espoir pour ceux qui vivent aux États-Unis est la sortie d’un DVD louable via DVD Netflix.

Netflix US détient toujours certaines des plus anciennes séries Star Trek, mais elles devraient partir avec le temps, tout comme ce qui est arrivé à la première série animée Star Trek en décembre dernier.

Star Trek: Lower Decks sera-t-il sur Netflix à l’international?

Cela n’est toujours pas clair en août 2020.

Comme beaucoup le savent, les deux droits internationaux pour Picard et Discovery ont été séparés, le premier allant à Amazon Prime Video et le second à Netflix.

Aucune future maison n’a encore été annoncée pour Lower Decks, The Cinema Spot rapportant que les droits internationaux ne seront pas déterminés avant un certain temps et ont été bloqués en raison du changement de marque CBS All Access susmentionné.

Par conséquent, ne vous attendez pas à ce que Lower Decks soit diffusé sur Netflix de sitôt, mais d’un autre côté, ne l’excluez pas non plus.

Pour les alternatives en dehors des États-Unis, vous avez probablement accès à Rick & Morty qui partage de nombreux aspects de la série

Nous tiendrons ce message à jour au fur et à mesure que nous apprendrons de nouvelles informations.