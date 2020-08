Les heures de grande écoute du samedi à la télévision espagnole seront transformées à partir de l’automne prochain. La chaîne publique prépare déjà « La première question », une nouvelle émission d’actualité et de débat que Lluís Guilera dirigera, l’éditeur et présentateur des «Telediarios fin de semanaa» jusqu’à il y a quelques mois. Le journaliste prend en charge l’un des paris les plus importants de RTVE pour la nouvelle saison et il le fait avec un format qui unira information, analyse et réflexion, dans lequel il travaille depuis plusieurs semaines avec la même équipe.

Lluís Guilera et María Gómez

Dans cette nouvelle aventure, Guilera ne sera pas seul puisqu’il sera sur le plateau avec la célèbre journaliste María Gómez. « Bonjour Maria, as-tu des projets pour le samedi soir? » La présentatrice a tweeté il y a quelques jours, auquel elle a répondu: « Si tu me le dis, viens … ». Avec ces deux messages ont tous deux confirmé la signature de ceci, en précisant qu’ils travailleront ensemble dans ce nouveau pari de la chaîne publique. De cette façon, le journaliste fait face à ce nouveau défi après avoir enchaîné plusieurs projets dans RTVE tels que », ‘A desde hoy’ y ‘El gran hija’ et après avoir eu une longue expérience en télévision avec des projets dans Mediaset, laSexta, Movistar, Real Madrid TV, M80 et Cadena Ser. En bref, un visage plus que consolidé qui commence maintenant une nouvelle aventure en prime time.

Si tu me dis viens … ???????????? https://t.co/u5JigOyUEF – María Gómez (@maria__gomez) 6 août 2020

Ce ne sera pas un débat politique

Comme Lluís Guilera l’a lui-même souligné à plusieurs reprises, « La première question » ne sera pas un format politique comme beaucoup le pensent. Cette fois, nous sommes confrontés à «un programme d’actualité et de divertissement avec débats», comme il l’a lui-même expliqué sur Twitter. Le également directeur du format a alors clairement indiqué que l’intention de TVE n’était pas de concurrencer «Sábado deluxe» et «laSexta noche» avec un programme purement informatif; dans ce cas, il semble que l’union des genres pour raconter l’actualité et mettre l’accent sur les questions qui intéressent les citoyens sera essentiel. Malgré tout, son contenu exact et l’identité de ses collaborateurs sont encore totalement inconnus.

En l’absence de débats sur RTVE

« La première question » arrive à la télévision espagnole après leurs managers ont constaté que nous étions confrontés à une absence de débats sur TVE. « Nous allons nous conformer à la norme. Ainsi, le samedi soir, l’émission » La première question « tentera de répondre aux principales questions posées par la société espagnole », a déclaré Rosa María Mateo, seule administratrice de la Société. Il a en outre expliqué que « Il s’adaptera aux différentes sensibilités et toujours avec un esprit didactique et divertissant » et il a précisé que « le programme se déroulera dans les studios de Sant Cugat, à Barcelone » puisque « notre engagement se résume à plus de programmes live, plus de pluralisme et une plus grande présence territoriale pour renforcer le service public que nous avons confié »