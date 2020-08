L’industrie du rap était auparavant dominée par les hommes. Cependant, Megan Thee Stallion travaille pour changer cela.

Elle est rapidement devenue la vedette de l’industrie du rap et sert d’inspiration à d’autres femmes qui rêvent de devenir rappeuse. Les fans adorent Stallion pour son style unique, ses mouvements de danse amusants et ses talents de rappeur fous.

Malgré sa carrière musicale bien remplie, Stallion fait toujours de l’obtention de son diplôme universitaire une priorité.

Récapitulatif sur Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion est née Megan Javon Ruth Pete et est originaire de Houston, au Texas. La rappeuse américaine de 25 ans fait sa marque dans l’industrie. Le monde a remarqué pour la première fois la rappeuse montante avec son rap freestyle viral sur « 16 heures à Calabasas » de Drake.

Puis ses années de freestyle ont porté leurs fruits en 2018 avec son premier hit «Big Ole Freak», qui a attiré son attention sur le Billboard. Maintenant, Stallion est considérée comme l’un des rappeurs les plus en vogue avec d’autres succès, y compris sa récente collaboration avec Beyoncé, «Savage Remix».

Son état d’esprit résolu et son éthique de travail admirative qu’elle attribue au fait de côtoyer des générations de femmes puissantes aideront à faire de grandes choses. Dans une interview avec People, Stallion a rappelé: «J’ai toujours vu des femmes fortes faire fonctionner ça, donc j’ai toujours voulu avoir le même dynamisme que les femmes de ma famille. Je sais que je tire beaucoup de ma force de ma mère et de mes deux grands-mères.

La carrière universitaire de Megan Thee Stallion

Avec la sortie de son EP Suga plus tôt cette année, on pourrait penser qu’elle n’aurait pas le temps de se concentrer sur son baccalauréat en administration de la santé. Cependant, le rappeur continue de suivre des cours à la Texas Southern University.

Avec la montée rapide de son succès, elle ne part plus qu’à temps partiel avec un horaire complet uniquement en ligne. Elle espère terminer ses cours d’ici l’année prochaine et prévoit une fête de fin d’études exagérée pour célébrer. Une promesse faite à sa défunte mère et à sa grand-mère lui donne la motivation nécessaire pour terminer ses études. La mère de Megan Thee Stallion, Holly Thomas, a été une source d’inspiration pour la star dans sa carrière éducative et de rap.

Thomas était également rappeur et est décédé en 2019, après avoir lutté contre un cancer du cerveau. Thomas et sa grand-mère, qu’elle qualifie de «grande maman», sont tous les deux passés à peu de temps l’un de l’autre, mais ont pu voir Megan aller à l’université avant leur mort. Par conséquent, elle veut obtenir son diplôme pour les rendre fiers.

De plus, comme elle l’a révélé dans une interview avec People, sa grand-mère vivante était autrefois enseignante, alors Stallion dit: «Elle est sur mes fesses à propos de la fin de l’école. Je le fais pour moi, mais je le fais aussi pour les femmes de ma famille qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. «

Au cours de la même interview, Megan Thee Stallion a offert ce conseil pour encourager les étudiants à travers le pays: «L’université, c’est beaucoup de stress. Vous ne pouvez pas laisser ce petit [GPA] le nombre vous décourage. » Elle a poursuivi: «Vous avez travaillé assez dur pour terminer vos études, donc je sais que vous pouvez travailler assez dur pour atteindre votre prochain objectif dans la vie.»

Le plan de Megan Thee Stallion pour aider ses camarades de classe

Après avoir obtenu son diplôme, Stallion veut aider ses camarades de classe à trouver un emploi dans la région de Houston en ouvrant un centre de vie assistée avec l’argent qu’elle gagne en rappant.

Elle sait à quel point il est difficile de trouver un emploi après l’université et a pensé que ce serait «super facile» pour ses camarades de classe de trouver un emploi dans ce domaine. Lors d’une interview avec Billboard, Stallion récapitule ses plans pour aider sa communauté tout en étant capable de suivre sa passion du rap.