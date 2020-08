La société Walt Disney a réalisé de nombreux documentaires au fil des ans. L’une de leurs séries documentaires continues est la collection Disneynature. Ces films suivent des animaux dans la nature. Il y a actuellement 13 documentaires Disneynature disponibles sur Disney + et je vais les classer. N’oubliez pas que cette liste est complètement subjective et est classée en fonction de combien je les ai appréciées.

13. ÉLÉPHANT

L’éléphant d’Afrique Shani et son fils fougueux Jomo se sont lancés dans un voyage épique avec leur troupeau, parcourant des centaines de kilomètres à travers le vaste désert du Kalahari, du delta de l’Okavango au fleuve Zambèze.

12. AILES DE VIE

Un regard intime sur des créatures incroyables – et de plus en plus menacées – dont dépend un tiers de l’approvisionnement alimentaire mondial.

11. L’aile cramoisie: le mystère des flammes

La vie mystérieuse des flamants roses est filmée avec une vue à vol d’oiseau des animaux vivant en Afrique.

10. PINGOUINS

Une histoire de passage à l’âge adulte sur un manchot Adélie nommé Steve qui rejoint des millions d’autres hommes dans la source glacée de l’Antarctique dans une quête pour construire un nid approprié, trouver un partenaire de vie et fonder une famille.

9. SUR LES PAS DE L’ÉLÉPHANT

« Sur les traces de l’éléphant » suit les cinéastes alors qu’ils capturent le voyage épique des éléphants d’Afrique à travers le désert du Kalahari pour « Elephant » de Disneynature. L’équipe fait face à des conditions météorologiques extrêmes, à des terrains inaccessibles, à des eaux infestées de crocodiles et à des rencontres rapprochées avec des lions afin de mettre en lumière ces créatures remarquables et leurs anciennes migrations.

8. NÉ EN CHINE

S’aventurant dans la nature sauvage de la Chine, «Born in China» capture des moments intimes avec un panda et son petit en pleine croissance, un jeune singe doré qui se sent déplacé par sa petite sœur et une mère léopard des neiges qui lutte pour élever ses deux petits.

7. OURS

Dans une histoire épique d’une ampleur à couper le souffle, la nouvelle aventure True Life de Disneynature « Bears » présente une année dans la vie d’une famille d’ours pendant que deux jeunes oursons impressionnables apprennent les leçons les plus importantes de la vie.

6. CHIMPANZEE

Rencontrez l’adorable jeune chimpanzé Oscar et ses compagnons créateurs de chaos, qui voient le monde comme leur terrain de jeu. Pleins de curiosité, de joie et d’amour pour imiter les autres, ce sont quelques-unes des personnalités les plus extraordinaires de la jungle.

5. ROYAUME DES SINGES

La vie est une aventure pour un jeune singe et son fils, vivant parmi les ruines antiques de la jungle. Mais lorsque sa famille est forcée de quitter leur maison, elle doit les conduire en sécurité au milieu d’étranges nouvelles créatures et de nouveaux environnements.

4. CHATS AFRICAINS

Rencontrez Mara, un lionceau attachant qui s’efforce d’être comme sa mère; Sita, guépard et mère célibataire de cinq enfants; et Fang, un fier leader de la fierté qui doit défendre sa famille contre un lion rival.

3. LA VIE DE PINGOUINS SUR LE BORD

Suit l’équipe spirituelle et tenace de cinéastes derrière « Penguins » de Disneynature, une histoire de passage à l’âge adulte sur un manchot Adélie nommé Steve.

2. DAUPHIN REEF

Echo, un jeune dauphin du Pacifique, semble beaucoup plus intéressé par l’exploration de sa spectaculaire maison de récif de corail que par apprendre à y survivre. Mais les leçons de sa famille peuvent encourager Echo à maîtriser son rôle vital dans la communauté marine.

1. PLONGER AVEC LES DAUPHINS

Diving With Dolphins raconte la création de Dolphin Reef de Disneynature, l’histoire d’un jeune grand dauphin du Pacifique nommé Echo. Du surf sur les vagues avec les dauphins en Afrique du Sud à la danse avec les baleines à bosse à Hawaï, les cinéastes se donnent beaucoup de mal – et des profondeurs – pour apporter un nouvel éclairage sur les mystères de l’océan.

C’est mon classement. Nous ne serons pas tous d’accord et c’est pas grave. Quels documentaires Disneynature appréciez-vous le plus?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.