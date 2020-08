Le marché de l’offre TVE ouvre ses portes à de nouveaux personnages avec la signature de cinq acteurs de renom. Eva Isanta, Jordi Rebellón, María Casal, Raúl Mérida et Sebastián Iturria venez au « marché central » pour apporter plus d’intrigues, d’humour et d’histoires engageantes avec lequel garder les téléspectateurs accrochés chaque après-midi.

Le saut d’Eva Isanta de Telecinco à La 1 est frappant, même si en principe on s’attend à ce qu’elle puisse combiner son nouveau projet avec « La que se avecina », un cas similaire à celui d’Edurne ou de Pablo Chiapella, qui ont travaillé simultanément en les deux chaînes. Dans ‘Central Market’, l’actrice sera Gloria Suárez, propriétaire du nouveau restaurant Ainara Fusión avec un passé commun avec Jorge (Jesús Olmedo) qu’il ignore mais pense qu’il va lui faire payer.

Jordi Rebellón sera Fernando Lujan, ouvrier d’une agence proche du marché. Là, il éblouira tout le monde par son élégance et il deviendra le manager personnel de Jorge, bien qu’il ait aussi un passé plus sombre. L’acteur rencontrera à nouveau María Casal, avec qui il a travaillé à « l’hôpital central » pendant de nombreuses années. Elle jouera Sofia Olmos, une actrice à la retraite des armes à prendre, sarcastique et franc, déterminée à retrouver la vie de famille avec son fils Alberto.

Ayant récemment terminé ‘Cable Girls’, Raúl Merida arrive au marché pour donner vie à Martín Suárez, l’une des cuisinières du personnage d’Eva Isanta, ainsi que son petit frère. Brillant dès son plus jeune âge, il ne lui faudra pas longtemps pour repenser sa vie si sur les rails. Finalement, Sebastián Iturria sera Lucas Ortega, un nouveau producteur de fruits aux origines modestes qui travaille pour payer sa carrière en histoire de l’art. Il se liera d’amitié avec Samu (Dani Luque) après le départ de Jonathan (Jean Cruz).

Ils verront le jour à la mi-septembre

Les téléspectateurs de «Central Market» pourront rencontrer ces cinq nouveaux personnages à la mi-septembre. RTVE et Diagonal TV poursuivent pour le moment la production de la série quotidienne malgré des rumeurs récentes qui pointaient son issue finale. De plus, la fiction a réussi à réoffrir ses épisodes complets après une mesure temporaire qui a contraint la chaîne à les diviser à l’occasion de l’arrêt dû au coronavirus.