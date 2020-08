Mexico.- Dans le but de se consolider en tant qu’entreprise leader dans les relations publiques numériques, la science des données, le Big Data et l’intelligence artificielle, Metrics (une entreprise 100% mexicaine) intègre Alberto Borbolla dans ses rangs en tant que partenaire.

Alberto Borbolla est un consultant en technologie avec plus de 25 ans d’expérience spécialisé dans l’architecture logicielle.

Borbolla s’est impliquée avec des entreprises de différents secteurs autour d’initiatives axées sur la création de produits numériques; basé sur l’utilisation de techniques telles que l’exploration de données et l’apprentissage automatique.

Avec cet ajout, Metrics continue de consolider son leadership sur le marché, en particulier dans les produits éprouvés de relations publiques et d’intelligence artificielle et numérique.

Désormais, Alberto Borbolla est directeur de l’innovation chez Metrics, responsable de la génération d’outils et d’algorithmes spécialisés pour les domaines de la prospective et du renseignement.

Metrics est une société de science des données et de relations publiques à vocation numérique qui a évolué vers le traditionnel; créateur de sa propre technologie (Xpectus) avec une méthodologie et des algorithmes enregistrés.

Sa mission est basée sur des normes de service élevées et une amélioration continue, qui incluent une haute disponibilité et des performances stratégiques et tactiques.

Partant du principe que la non-numérisation des personnes est une forme de discrimination, il y a 7 ans, «Metrics» est né.

Entreprise dédiée à donner une certitude aux personnes, aux marques et aux entreprises dans la connaissance et le positionnement dans l’arène numérique avec l’objectif principal d’atteindre leurs objectifs commerciaux.

Fondé par Javier Murillo Acuña, actuellement président du conseil et Ximena Céspedes, directrice générale.

Metrics fonctionne dans le but d’identifier les opportunités et les menaces de la marque, de la concurrence, de l’industrie ou de la catégorie, à travers la technologie de profilage (parties prenantes), l’analyse sociale et l’intelligence artificielle intégrant des analyses quantitatives et qualitatives qui permettent de générer des recommandations et de prendre des décisions sur fonctionnement en temps réel avec vos clients dans les médias numériques.