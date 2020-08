Les nombreux personnages de Stars Hollow ont aidé Gilmore Girls à briller. Lorelai Gilmore et Rory Gilmore ont peut-être été la principale attraction des fans, mais chaque personnage secondaire individuel était également important. Ce n’est pas parce qu’ils vivaient principalement à Stars Hollow qu’ils avaient nécessairement quelque chose en commun. Prenez, par exemple, Jess Mariano et Michel Gerard. Les deux personnages étaient rarement dans une scène ensemble. À première vue, un fan pourrait supposer que l’aubergiste hargneux et l’adolescent en colère n’avaient absolument rien en commun. Ce n’est cependant pas le cas. Jess et Michel avaient en fait deux choses en commun, même s’il est peu probable qu’ils l’aient jamais découvert

Michel et Jess ont tous deux eu des démêlés avec des cygnes

Michel et Jess avaient tous deux une chose étrange en commun. Ils ont tous deux eu des démêlés avec des cygnes et n’aimaient pas les oiseaux notoirement agressifs. Dans la saison 1, on a demandé à Michel de montrer à Kirk où mettre une paire de cygnes qui devaient être utilisées lors d’un mariage à The Independence Inn. Michel a expliqué qu’il avait peur des cygnes et les détestait parce qu’une bande d’oiseaux l’attaquait. L’attaque s’est produite alors qu’il n’était qu’un enfant, mais il avait toujours peur d’eux.

Dans la saison 3, Jess a eu une altercation avec un cygne la nuit où il a rencontré Rory pour dîner chez ses grands-parents. Au début, Jess a refusé de dire à quiconque comment il s’était retrouvé avec un œil au beurre noir, rendant le dîner particulièrement gênant. Finalement, il a admis à Luke Danes qu’il avait été «becqué par un cygne». Luke a ensuite accompagné Jess pour trouver «l’oiseau vicieux et vicieux». Alors qu’ils ont finalement trouvé le cygne qui l’avait attaqué, rien de plus n’en est sorti. Le cygne n’a plus jamais été mentionné.

Michel et Jess étaient tous deux des étrangers

Michel a peut-être travaillé à Stars Hollow, mais il semble peu probable qu’il ait vécu dans le petit hameau. Au moins, on n’a jamais vu Michel se poser des questions sur Luke ou Doosey pendant un jour de congé. L’endroit où il a appelé chez lui n’a jamais été mentionné, mais étant donné qu’il a émigré aux États-Unis, il est prudent de dire qu’il n’était pas exactement un initié à Stars Hollow. Les habitants les plus francs du hameau étaient ceux qui avaient passé la majeure partie de leur vie dans la ville rurale du Connecticut.

Jess était également un étranger quand il est allé vivre avec Luke Danes. Jess, qui a grandi à New York, n’avait aucune intention de se fondre dans la vie d’une petite ville et il ne faisait absolument aucun effort pour s’entendre avec les gens autour de lui. En fait, il est prudent de dire que Michel et Jess ont porté leur statut d’extérieur avec honneur. Aucun des deux ne voulait être associé aux habitants de la ville et travaillait particulièrement dur pour se distancier.

Michel et Jess détestaient tous les deux Taylor Doosey

Gypsy a un jour laissé entendre que Taylor Doosey était le «Papa Duck» de la ville. Cela ne veut pas dire qu’il était apprécié, cependant. Tout compte fait, la plupart des résidents semblaient détester sérieusement Taylor et la façon dont il essayait de microgérer leur vie. Michel et Jess étaient tous deux particulièrement francs sur leur dégoût pour les élus de la ville. Michel a exprimé ses sentiments à propos de Taylor à plus d’une occasion.

Jess n’est peut-être pas apparu dans Stars Hollow avant la saison 2 de la série, mais dès qu’il est descendu du bus de New York, il a semblé vouloir jouer avec Taylor. Pour être juste, les sentiments de Jess n’étaient pas spécifiques à Taylor. La seule personne qu’il aimait dans toute la ville était Rory. Même si la haine de Jess n’était pas spécifique à Taylor, il n’aimait certainement pas le gars et semblait prendre plaisir à lui faire des farces.