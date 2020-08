Mindy Kaling avait 25 ans lorsqu’elle a commencé à écrire pour The Office. Elle est responsable de plusieurs des scènes et des bizarreries de personnages les plus célèbres de la sitcom. Au cours de ses huit années d’écriture pour la série, elle a assez bien connu les membres de The Office, y compris Jim Halpert.

Jim était (et est peut-être toujours) le petit ami préféré des Américains. Il était un bon ami de Pam avant qu’ils ne se réunissent et il n’a jamais cessé de lui prouver qu’elle était la seule pour lui. Kaling dit qu’après avoir passé tant de temps à écrire pour et à propos de Jim, elle avait des attentes accrues dans sa propre vie amoureuse.

John Krasinski comme Jim Halpert, Jenna Fischer comme Pam Halpert | Chris Haston / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via . via .

Mindy Kaling sur la façon dont Jim Halpert a gâché sa vie amoureuse

Lorsque Kaling a quitté The Office pour créer sa propre émission, The Mindy Project, elle avait eu quatre petits amis. Lors de la première de The Mindy Project, elle était célibataire. Peut-être parce qu’elle avait passé tellement de temps à créer Jim Halpert, «un gars aussi irréaliste et désirable qu’il y en a là-bas», a-t-elle déclaré à Vulture en 2012.

CONNEXES: «Le bureau»: Ed Helms dit qu’Andy Bernard l’a aidé à explorer ses «démons» de «l’insécurité et de la maladresse sociale»

Kaling a admis qu’à l’époque, elle espérait trouver quelqu’un comme Jim dans le monde réel. Malheureusement, aucun n’a été trouvé.

« Vous ne pouvez pas m’empêcher de penser dans ma vraie vie, » Oh, peut-être qu’il y a quelqu’un comme ça. « Et quand vous rencontrez quelqu’un qui a peut-être les trois quarts de [Jim’s] qualités, ils ont aussi des qualités terribles, comme ne pas pouvoir occuper un emploi, ou ne pas avoir parlé à leurs parents depuis quinze ans, ou ne pas prendre de douche », a-t-elle déclaré.

BJ Novak et Mindy Kaling

L’un de ces quatre petits amis de Kaling n’était autre que sa co-vedette et co-scénariste de The Office, BJ Novak. Selon l’auteur de One More Thing, la relation de Ryan et Kelly découlait «d’une observation de la salle des écrivains selon laquelle Mindy et moi étions extrêmement proches et nous nous battions constamment».

«Personne, y compris nous, n’a jamais vraiment su:‘ Est-ce que ça sort? N’est-ce pas un rendez-vous amoureux? »Nous ne sortions jamais vraiment ensemble, nous ne sortions jamais vraiment ensemble. Nous ne savions pas. Personne ne savait. Tout ce que vous savez avec certitude, c’est que vous trouverez toujours l’un de nous à côté de l’autre, même si nous ne nous entendions pas », a déclaré Novak à Vulture. Semble familier?

CONNEXES: «The Office»: Mindy Kaling et BJ Novak partagent leurs moments préférés avec Michael Scott

« Parfois, les téléspectateurs demandaient: » Ryan et Kelly sont-ils ensemble en ce moment, pas ensemble? « Ce n’est même pas que je ne le saurais pas. Je pensais que la question manquait le point. Écrivez ce que vous voulez. Donc, Kelly avait besoin d’un petit ami cette semaine, alors Ryan va à un rendez-vous. Ryan et Kelly se fiancent… Je pense que c’était en quelque sorte une expression de la relation dans laquelle nous étions.

Aujourd’hui, Kaling et Novak sont de «vrais meilleurs amis», selon le créateur de Never Have I Ever. Novak est même le parrain de la fille de Kaling.

«Comme, de vrais meilleurs amis. C’est le genre d’amitié que vous entretenez lorsque vous êtes intégré avec quelqu’un, que vous ne pouvez obtenir qu’en passant ce temps insensé avec les gens », a-t-elle déclaré.

CONNEXES: Mindy Kaling ne s’est jamais souciée si elle intimide les hommes – « C’est de la merde totale »