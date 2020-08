HISTOIRES CONNEXES

Simon Cowell se remet d’une opération chirurgicale de cinq heures à la suite d’un accident de vélo électrique samedi qui lui a laissé le dos cassé.

«Simon a été opéré du jour au lendemain et va bien ce matin. C’était une opération chirurgicale de cinq heures et il a dû subir un certain nombre de fusions et une tige métallique dans le dos », a déclaré une source à People. «Il a atterri sur le dos quand il est tombé du vélo. Les blessures sont graves, mais on lui a également dit qu’il avait de la chance. »

L’incident s’est produit lorsque le juge et producteur exécutif d’America’s Got Talent testait son nouveau vélo électrique dans la cour de sa maison de Malibu, en Californie. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital après la chute.

L’accident survient quelques jours à peine avant que Cowell ne tourne le premier spectacle en direct de America’s Got Talent, après un arrêt de production de plusieurs mois en raison du COVID-19. La série de concours de télé-réalité NBC a repris la production pour sa 15e saison actuelle à la fin de juin.

Par mesure de sécurité, le spectacle a déménagé de son somptueux auditorium hollywoodien à une installation en plein air dans la vallée de Simi conçue pour ressembler à un cinéma drive-in, avec les juges Cowell, Howie Mandel, Heidi Klum et la nouvelle venue Sofia Vergara maintenant assis à une distance appropriée de un autre. De plus, le nombre d’épisodes de Judge Cuts a été ramené de quatre à un seul.

Cowell a applaudi les changements, affirmant que les Judge Cuts avaient tué l’élan créé par les auditions à haute énergie. « Personnellement, je m’en tiendrai maintenant à cette nouvelle façon dont nous l’avons fait non seulement pour le présent mais pour l’avenir », a-t-il déclaré à notre site sœur Deadline en juin. « Je pense que c’est un meilleur spectacle cette année qu’il ne l’a été. »