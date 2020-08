Scooter a besoin d’aide pour rester éveillé pendant le chargement des clips « Muppets Now » de cette semaine. Il demande donc l’aide d’Animal avant de passer en mode veille. Pendant ce temps, nous obtenons deux segments Miss Piggy; à nouveau avec Taye Diggs et Linda Cardelini; un autre segment de chef suédois et une autre expérience scientifique de Bunsen et Beeker.

Le mode veille est un titre approprié pour cet épisode, car c’est mon moins préféré de la série jusqu’à présent. Cet épisode pourrait être décrit comme un snoozefest. Bien que je sache revenir sur les mêmes segments au cours de la première saison, car ils ont déjà travaillé, il y a de plus en plus de dépendance envers Miss Piggy. Elle anime le segment des interviews de célébrités cette fois. Dans le premier épisode, Kermit a animé le segment et c’était hystérique. Cette fois, c’était trop Miss Piggy. Je m’ennuyais partout. Aubrey Plaza est l’une des célébrités les plus véritablement agréables dans les segments d’interview et même elle ne pouvait pas porter celle-ci. Puis, plus tard, nous obtenons le segment « Lifestyle » qui est généralement drôle mais qui n’a rien fait pour moi. Taye Diggs et Linda Cardelini ont été excellentes dans ces segments; et c’était super de voir Pepe the King Prawn avec Linda Cardelini, mais j’étais tellement fatiguée de la présence de Miss Piggy dans cet épisode, je ne pouvais pas en profiter. La leçon ici est plus Kermit, moins Piggy.

Bien que les segments Chef suédois et Bunsen et Beeker n’étaient pas aussi bons que les versions précédentes, ils étaient toujours vraiment agréables. Oui, ils peuvent être répétitifs, mais nous obtenons si peu de ces personnages dans d’autres segments et ils font en sorte que leur temps limité compte même en répétition. Bien que je ne souhaite pas que trop de personnages de Muppet latéraux aient leurs propres segments, travaillez-les peut-être avec ces segments. Voir Walter ou Beauregard avec le chef suédois ou Bunsen et Beeker les garderait dans l’esprit des gens sans compter sur eux pour porter un segment, ce que je ne pense pas, certes, qu’ils pourraient faire.

C’était formidable de voir Animal et d’autres membres de l’Electric Mayhem dans des segments aidant à garder Scooter éveillé. Nous avons déjà vu Janice dans le segment « Lifestyle », mais je ne pense pas que nous ayons vu le Dr Teeth ou aucun des autres membres de l’Electric Mayhem jusqu’à cet épisode. Ils pourraient être utilisés pour un segment musical quelconque, surtout s’ils peuvent travailler chez un musicien en tant qu’invité de célébrité. Nous avons vu de bons invités célèbres, comme Aubrey Plaza et Danny Trejo, mais un vrai musicien pourrait être un excellent moyen de travailler dans d’autres Muppets et d’élargir les segments possibles.

Classement:

Série: 4,5 étoiles sur 5

Episode: 2 étoiles sur 5

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis son enfance pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère se rendre dans tous les parcs Disney du monde.