La série Disney Plus Muppets Now est vendue comme une comédie improvisée des personnages emblématiques. (Cependant, la quantité de la série improvisée est en débat.)

L’interprète de Kermit Matt Vogel a récemment lancé son propre podcast, Below the Frame, où il parle aux acteurs de The Muppets et de Sesame Street. Dans un nouvel épisode, Walter et Joe the Legal Weasel, Peter Linz, ont discuté de sa carrière avec Vogel, y compris de l’importance pour les marionnettistes d’avoir de solides talents d’acteur:

Vous devez être un bon acteur, vous devez être un bon improvisateur… C’est mon seul regret dans mon enfance et en grandissant, quelque chose que je n’ai pas fait, c’est que je n’ai pas pris de cours de théâtre, je n’ai pas ‘ t prendre l’improvisation. Je suppose que j’ai un talent pour ça, apparemment, car je gagne ma vie en le faisant, mais je travaille avec des gens qui ont suivi une formation formelle – Matt Vogel – que je vois en train de le tuer avec chaque personnage qu’ils touchent. Et travailler dans le cinéma, travailler avec Amy Adams et Jason Segel, des gens qui ne sont que des maîtres dans leur métier et qui ne feraient jamais une scène deux fois de la même manière. Et pourtant, chaque scène serait tout simplement spectaculaire, vous seriez heureux d’avoir l’une de ces prises. Cela vient d’une base vraiment solide d’acteur et d’improvisation. Vous devez avoir tous les outils. Vous ne pouvez pas être simplement un manipulateur spectaculaire, vous devez être capable d’agir. Vous devez être capable de faire des choix d’acteurs audacieux, des choix d’acteurs intéressants, différents et audacieux et vous devez être capable de riffer, vous devez être capable d’improviser en personnage. Et c’est quelque chose avec lequel je ne me bats franchement pas, mais je suis très conscient de travailler.

L’un de ses premiers rôles pour les Muppets était celui de Miss Piggy dans Muppets From Space, qui n’avait pas encore été ajouté à Disney Plus. Alors qu’il était surdoublé dans le film par l’interprète original du personnage, Frank Oz, certaines de ses répliques ont accidentellement été intégrées dans la bande-annonce.

Linz a rappelé avoir été choisi comme Walter pour The Muppets (2011):

Tout ce que je sais, c’est que le jour où je l’ai eu, chacun de vous [in the top five auditioning] m’a contacté sous une forme ou une autre pour me féliciter, ce que je pensais être un tel témoignage de la camaraderie et à quel point vous êtes vraiment un ensemble. Cela ne se produirait avec aucune autre audition…

Peter Linz a également interprété Tutter on Bear dans la Big Blue House, qui n’a pas encore été ajouté à Disney Plus. «Il est si petit; il est essentiellement une marionnette à chaussettes. Il l’est vraiment. Il s’adapte parfaitement à ma main, tout type de petit mouvement que je pourrais faire avec mes doigts se traduirait par une expression, un peu comme Kermit.

Écoutez l’épisode ci-dessous, ou sur le site Web de Below the Frame. Deux autres épisodes sont sortis le même jour, le 12 août, avec Stephanie D’Abruzzo (The Book of Pooh, Avenue Q, Sesame Street) et Carmen Osbahr (Rosita on Sesame Street).

Nick Moreau

Nick Moreau travaille dans des archives, plongeant dans le passé de sa communauté. Sur DisKingdom, il se concentre sur le contenu vintage de Disney.