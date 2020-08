Les deux nouvelles éditions de « L’île des tentations » sont déjà en cours. L’équipe de Mediaset España et C Quartz est plongée dans les enregistrements des nouvelles saisons de l’émission de télé-réalité à succès depuis plus d’un mois en République dominicaine, qui cette fois dirigera Sandra Barneda. Comme il est évident, pendant tout ce temps, tant le journaliste que le reste des membres de l’équipe ont été éloignés de leur famille et de leurs amis et ont donc reçu une visite à l’endroit où le programme est enregistré. c’est sans aucun doute quelque chose de parfait et de très spécial pour rendre l’aventure plus supportable.

Nagore Robles

C’est ce que Nagore Robles a dû penser, La partenaire de Sandra Barneda depuis que la collaboratrice de télévision a décidé de profiter de ses vacances pour rendre visite à sa petite amie en République dominicaine. Comme elle l’a elle-même montré dans son profil Instagram officiel avec diverses publications «fixes» et d’innombrables histoires, elle s’est rendue à l’endroit où le programme est enregistré pour voir de première main les tenants et les aboutissants de celui-ci et la soutenir. partenaire de cet important défi dans leur carrière professionnelle chez Mediaset. C’est clair que tous deux vivent une lune de miel authentique et romantique, tout le contraire de ce que les participants doivent ressentir.

«Ces quelques jours ont été fantastiques. Mon admiration absolue pour toute l’équipe de ‘The Island of Temptations’, en particulier envers mon héroïne Sandra Barneda. Super reconnaissant de pouvoir profiter de cette expérience dans les coulisses. Il me reste encore quelques jours pour admirer ces vues. Happy weekend », a publié la collaboratrice de télévision sur son Instagram à côté d’une image d’elle face à la mer., Barneda a accroché il y a quelques jours un instantané de leurs pieds entrelacés au bord de la mer et plusieurs histoires Instagram dans lesquelles on peut les voir tous les deux faire du sport ensemble à l’hôtel où toute l’équipe de «L’île des tentations» séjourne.

Nagore aurait-il pu être le présentateur?

Il ne faut pas oublier que lorsque le départ de Mónica Naranjo du format Mediaset était connu, beaucoup ont désigné Nagore Robles comme un substitut possible du chanteur à la tête du programme. Finalement, cela n’a pas été choisi par la chaîne, mais malgré tout, elle a pu expérimenter de l’intérieur comment la télé-réalité réussie est réalisée; Il l’a fait en profitant de vacances qui devraient se terminer en septembre prochain, quand elle revient en tant que conseillère en amour pour ‘Femmes et hommes et vice versa’, émission de rencontres à laquelle elle participe et dont elle était même présentatrice pendant le congé maternité de Toñi Moreno.