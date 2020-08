La nouvelle nous a surpris. Netflix a décidé de se passer de « The Society » et de « This shit is over me », mettant fin aux fictions après une seule saison de diffusion. La société a fait valoir que les raisons sont dues à la pandémie de coronavirus et les problèmes qui se posent pour maintenir à flot les différentes productions.

‘This Shit Beats Me’ et ‘The Society’ annulés par Netflix

« Nous avons pris la difficile décision de ne pas aller de l’avant avec les deuxièmes saisons de » The Society « et » This shit overpass me « », recueille Deadline dans un communiqué publié par le géant du streaming. « Nous sommes déçus d’avoir dû prendre ces décisions en raison des circonstances créées par Covid et nous sommes très reconnaissants aux créateurs, à tous les scénaristes, acteurs et équipes qui ont travaillé sans relâche pour créer ces séries pour nos utilisateurs du monde entier. «

De nombreuses séries en attente de voir le jour ont dû être annulées ou reportées en raison des difficultés que la pandémie entraîne lors de leur production. Les protocoles de sécurité stricts pour éviter les contagions, ainsi que les pertes accumulées ces derniers mois, font qu’il est difficile de donner une chance à un nouveau contenu ou de prolonger la vie de nombreux autres.

« La société » a été remaniée

La nouvelle de l’annulation est non seulement surprenante en raison de son imprévu, mais parce que les deux productions avaient gagné la faveur de la critique et du public. C’est plus, ‘The Society’ avait déjà été renouvelé pour une deuxième saison et il prévoyait de commencer ses enregistrements en septembre. Dans le cas de « Cette merde me dépasse », il n’avait pas encore reçu officiellement le renouvellement, bien que, selon Deadline, les scripts étaient déjà écrits.