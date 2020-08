Bienvenue dans votre premier aperçu des Netflix Originals actuellement prévus pour Netflix (principalement dans le monde) tout au long du mois d’octobre 2020.

Octobre verra certains des plus grands films de l’horaire d’automne, titrés sans aucun doute par la nouvelle entrée de David Fincher, Mank.

Comme toujours, nous le tiendrons à jour au fur et à mesure que nous apprendrons l’existence de nouveaux originaux Netflix, et si vous avez manqué l’un des originaux de septembre 2020, revenez ici.

Si vous recherchez plus de ce qui arrivera sur Netflix en octobre 2020, vous devrez attendre jusqu’à la mi-septembre 2020, lorsque nous commencerons à avoir des nouvelles de ce qui va suivre sur Netflix.

Deaf U (Saison 1)

Date de sortie de Netflix: 9 octobre

L’un des deux nouveaux documentaires que Netflix a produits autour de la communauté sourde.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre de Deaf U:

Le procès du Chicago 7 (2020)

Date de sortie de Netflix: 16 octobre

Aaron Sorkin écrit et dirige ce drame historique prometteur qui nous ramène à la fin des années 1960 et couvre les sept personnes jugées pour leur implication dans les émeutes du DNC à Chicago.

Parmi les acteurs se trouvent Eddie Redmayne, Sacha Baron Cohen, Jeremy Strong et Alex Sharp.

Mystères non résolus (Volume 2)

Date de sortie de Netflix: 19 octobre

Le redémarrage par Netflix de la série classique Unsolved Mysteries a pris un excellent départ avec son premier semestre sorti plus tôt en 2020.

Maintenant, il revient et promet encore plus d’histoires sans réponse. Cette saison proposera également une histoire de fantômes parfaite pour Halloween!

Rebecca

Date de sortie de Netflix: 21 octobre

Ben Wheatley dirige ce film d’amour mystérieux mettant en vedette les talents de Lily James, Keeley Hawes, Armie Hammer et Sam Riley.

Le film suit une jeune mariée qui retourne dans la vaste propriété de son mari mais se retrouve dans l’ombre de son ex-femme.

Cadavre

Date de sortie de Netflix: 22 octobre

Cadaver (ou Kadaver comme on l’appelle en Norvège) est un film d’horreur écrit et réalisé par Jarand Herdal.

Au lendemain d’une catastrophe nucléaire, nous suivons une famille assistant à un événement de bienfaisance ultérieur où des gens disparaissent mystérieusement.

Mank

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Notre film le plus attendu du mois (et peut-être de l’année entière) est le prochain projet Netflix du célèbre réalisateur David Fincher. Dans ce film, entièrement tourné en noir et blanc, nous suivrons le développement du film Citizen Kane.

Parmi les acteurs de Mank figurent Gary Oldman, Amanda Seyfried, Lily Collins et Leven Rambin.

La Révolution

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Annoncée le jour de la Bastille, l’expansion de Netflix dans les drames français semble culminer avec cette série dramatique d’époque à venir.

Attendu pour couvrir la Révolution française, le seul synopsis qui nous a été donné jusqu’à présent est «Le 1% peut être ensanglanté».

Celui

Date de sortie de Netflix: À déterminer

Dans le futur, cette adaptation télévisée de 10 épisodes du roman du même nom raconte ce qui se passerait lorsqu’un simple test ADN serait en mesure de vous dire qui est votre âme sœur.

Voir ce post sur Instagram

THE ONE, a série da NetFlix que estreia em Outubro e da qual, orgulhosamente faço parte, acabou ontem em Lisboa. Melhor final não podia ter, acabar no nosso país e nesta cidade que amo. É tempo de falar de quem normalmente não aparece na ponta do icebergue, mas eles são a origem e a sustentabilidade desta frágil profissão. Falo-vos da @mateus_cecilia et @subtitle_talent, o Steve Cash et Richard Cook. A minha agente em Portugal e os meus agentes internacionais, respectivamente. A vida revela-se prenhe em amor, amizade, profissionalismo e na vontade de irmos mais longe. A vocês, meus compagnheiros, agradeço, pois nunca estou só. Uma permanente educação. . Le tournage pour moi de THE ONE, la série NetFlix qui débute en octobre et dont je suis fier de faire partie, s’est terminé hier à Lisbonne. Il ne pourrait y avoir de meilleure fin que dans mon pays et dans cette ville que j’aime. Il est temps de parler de ceux qui n’apparaissent normalement pas à la pointe de l’iceberg, mais qui sont la base et la structure fondamentales de cette profession fragile. Je parle de @mateus_cecilia et @subtitle_talent, Steve Cash et Richard Cook. Mon agent au Portugal et mes agents internationaux, respectivement. La vie se révèle pleine d’amour, d’amitié, de professionnalisme, toujours avec l’envie d’aller plus loin. Je vous remercie, mes chers amis, car je ne suis jamais seul. Une éducation permanente. . #actor #portugueseactor @mateus_cecilia @subtitle_talent @netflixuk @netflixpt

Un post partagé par ALBANO JERÓNIMO (@albanojeronimooficial) le 2 juin 2020 à 13h07 PDT