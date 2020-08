Netflix se concentre autant sur l’offre d’un catalogue massif que sur la manière de rendre sa consommation plus flexible. Ce même été, la plateforme de streaming a commencé à intégrer la possibilité d’accélérer ou de ralentir son contenu, une fonction qui a suscité à l’époque une certaine polémique de la part de la communauté créative, et il est maintenant temps de un bouton qui permet de résoudre plus d’un de ces après-midi au cours desquels on parcourt des dizaines de rangées sans se décider pour une série ou un film spécifique.

Mina El Hammani et Danna Paola dans ‘Elite’

Pour le moment, cette intégration est en cours de test sur des téléviseurs intégrant l’application Netflix, elle n’est donc pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Comme le rapporte Variety, ce bouton de lecture aléatoire vise à encourager les clients indécis à trouver du contenu avec lequel interagir, et ce serait l’évolution du bouton de lecture d’épisode aléatoire qu’il a testé l’année dernière.

« Le but du test est de permettre aux membres de trouver plus facilement quelque chose à voir», a assuré un porte-parole de la société américaine, qui espère que la fonctionnalité fera son chemin auprès des utilisateurs pour pouvoir la conserver comme élément permanent dans l’interface du service. Lors des tests en cours, ce bouton se trouve sous le profil de l’utilisateur sur l’écran de sélection du profil, sur l’écran d’accueil et dans le menu contextuel du téléviseur.

Aléatoire, mais pas tout à fait

Bien que le spectateur ne sache pas ce qu’il trouvera en appuyant sur ce bouton, la vérité est qu’il ne doit pas trouver de contenu qui n’a rien à voir avec son historique de visionnage. Pour sélectionner le titre qui apparaît à l’écran, Netflix prend en compte les films et séries précédemment consommés et le contenu ajouté à la liste en attentePar conséquent, les recommandations doivent être encadrées dans ces marges.