La promesse (2016)

Genre: Action, Aventure, Drame, Histoire, Guerre

Réalisateur: Terry George

Jeter: Oscar Isaac, Charlotte Le Bon, Christian Bale, Daniel Giménez Cacho

Écrivain: Terry George, épée de Robin

Durée: 133 min

Nous commencerons les moments forts d’aujourd’hui avec The Promise, un film rempli des meilleurs talents.

Il vous ramène aux derniers jours de l’Empire ottoman et au triangle amoureux qui se forme entre un étudiant en médecine, un journaliste et une beauté.

Le film était finalement une bombe au box-office lors de sa sortie il y a quatre ans, mais vous avez maintenant la chance d’attraper ce film qui a généralement des critiques positives à 6,0 sur IMDb.

Nous invoquons les ténèbres (2019)

Genre: Horreur, Musique, Thriller

Réalisateur: Marc Meyers

Jeter: Alexandra Daddario, Keean Johnson, Maddie Hasson, Amy Forsyth

Écrivain: Alan Trezza

Durée: 91 min

Passant au genre d’horreur, nous atterrissons à We Summon the Darkness, un film sorti l’année dernière et mettant en vedette Alexandra Daddario.

Après trois amis, vous les verrez se diriger vers un spectacle de heavy metal et finir par se diriger vers une after-party.

Comme toujours avec les films d’horreur, les critiques sont à peu près réparties au milieu.

Une fille comme la grâce (2015)

Genre: Drame

Réalisateur: Ty Hodges

Jeter: Meagan Good, Raven-Symoné, Garcelle Beauvais, Ryan Destiny

Écrivain: Jacquin DeLeon (histoire de), Jacquin DeLeon, Ty Hodges

Durée: 93 min

Ce film n’a pas été annoncé à l’avance mais tous les fans de Raven-Symoné voudront le vérifier.

Le drame suit une jeune fille de 17 ans qui reçoit des conseils de sa meilleure amie et de sa sœur aînée après avoir été harcelée sans relâche au lycée.

Seul un nombre limité de critiques est disponible à ce jour pour le film, nous serions donc intéressés de voir ce que les gens en pensent via les réseaux sociaux.

Maintenant, nous allons vous ramener à travers chaque nouvelle version sur Netflix aux États-Unis au cours de la semaine dernière (y compris le 1er août).

49 nouveaux films ajoutés cette semaineA Girl Like Grace (2015) A Knight’s Tale (2001) A Toot-Toot Cory Carson Summer Camp (2020) Netflix OriginalActs of Violence (2018) Presque l’amour (2019) Une éducation (2009) Anelka: Misunderstood ( 2020) Être John Malkovich (1999) Berlin, Berlin: Lolle en fuite (2020) Netflix OriginalClash of the Titans (2010) Mort à un enterrement (2010) Dennis the Menace (1993) Diamonds in the Sky (2018) Elizabeth Harvest ( 2018) Soleil éternel de l’esprit impeccable (2004) Hardcore Henry (2015) Jurassic Park (1993) Jurassic Park III (2001) Tuer Hasselhoff (2017) Mad Max (1979) Malibu Rescue: La prochaine vague (2020) Netflix OriginalM. Deeds (2002) Nasha Natasha (2016) National Security (2003) Nights in Rodanthe (2008) Ocean’s Thirteen (2007) Ocean’s Twelve (2004) Pick of the Litter (2018) Prison Song (2001) Remember Me (2010) Rogue Warfare: The Hunt (2019) Sam Jay: 3 In The Morning (2020) Netflix OriginalSeabiscuit (2003) Sin City (2019) Stars in the Sky: A Hunting Story (2018) Super Monsters: The New Class (2020) Netflix OriginalLa famille Addams ( 1991) The Brothers (2001) The Expatriate (2012) The Lost World: Jurassic Park (1997) Le Magic School Bus Rides Again Kids In Space (2020) Netflix OriginalThe NeverEnding Story (1984) The NeverEnding Story 2: The Next Chapter (1990) ) The Ottoman Lieutenant (2017) The Promise (2016) The Ugly Truth (2009) We Summon the Darkness (2019) What Keeps You Alive (2018) Work It (2020) Netflix Original24 Nouvelle série télévisée ajoutée cette semaineConnecté: La science cachée de Tout (Saison 1) Netflix OriginalHigh Seas (Saison 3) Netflix OriginalImmigration Nation (Série limitée) Netflix OriginalIron Man: Armored Aventures (saisons 1-2) Moesha (saisons 1-6) Mon atterrissage parfait (saison 1) Mystery Lab (saison 1) Netflix OriginalNagi-Asu: une accalmie dans la mer (saison 1) a réussi! Mexique (Saison 2) Opération originale Netflix Aïe! (Saison 1) Power Players (Saison 2) Vendre Sunset (Saison 3) Netflix Original Allemagne (Saison 1) Netflix OriginalLe Gouverneur (Saison 1) Les Nouvelles Légendes du Singe (Saison 2) Netflix OriginalLa Prochaine Étape (Saison 1) La Pluie (Saison 3) Netflix OriginalLes Sept Péchés Capitaux (Saison 4 – La Colère Impériale des Dieux) Netflix OriginalTiny Creatures (Saison 1) Netflix OriginalToradora! (Saison 1) Transformers Rescue Bots Academy (Saison 2) Wizards: Tales of Arcadia (Série limitée) Netflix OriginalWord Party Songs (Saison 1) Netflix OriginalWorld’s Most Wanted (Saison 1) Netflix Original

Ce qui est populaire sur Netflix le 9 août

Top 10 des films sur Netflix USWork ItDennis the MenaceJurassic ParkM. DeedsSécurité nationaleActs of ViolenceMalibu Rescue: The Next WaveLatte and the Magic WaterstoneThe Kissing Booth 2The Lost World: Jurassic ParkTop 10 TV Series on Netflix USThe Umbrella AcademyWorld’s Most WantedThe Seven Deadly SinsWizards: Tales of ArcadiaSelling SunsetShamelessThe Last DanceImmar Rush NationLa pluie