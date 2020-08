Disney a publié de nouveaux détails et photos du prochain film Disney + Original, Magic Camp, qui arrivera à Disney + le vendredi 14 août.

Le film raconte l’histoire d’un groupe de campeurs inadaptés qui aident un magicien malchanceux à redécouvrir son amour de la magie dans «Magic Camp» de Disney, une comédie réconfortante sur la joie et la confiance dans l’acceptation de soi. En tant que garçon fréquentant l’Institut de la magie, une retraite de montagne isolée qui accueille chaque été une foule de jeunes magiciens en herbe, Andy Duckerman (Adam Devine) était une légende du camp. Aujourd’hui, à 35 ans, il a du mal à joindre les deux bouts en tant qu’illusionniste professionnel et est frustré et déprimé par la direction prise par sa carrière. Mais lorsque l’Institut invite Andy à revenir en tant que conseiller, il se retrouve en charge des magiciens en herbe les plus verts et les plus maladroits, et doit faire face à son ancienne partenaire et rivale actuelle, Kristina Darkwood (Gillian Jacobs), qui est également conseillère. . Alors qu’Andy gagne lentement le respect de son équipe d’artistes hétéroclites, ils l’inspirent à leur tour à développer chacun de leurs talents uniques tout en les préparant à rivaliser avec les magiciens plus expérimentés du camp au concours annuel de magie Top Hat de l’Institut.

« Magic Camp » met en vedette Adam Devine, Jeffrey Tambor et Gillian Jacobs et est réalisé par Mark Waters à partir d’un scénario de Micah Fitzerman-Blue & Noah Harpster et Matt Spicer & Max Winkler et Dan Gregor & Doug Mand et une histoire de Gabe Sachs & Jeff Judah et Matt Spicer et Max Winkler.

Le film est produit par Suzanne Todd avec Mario Iscovich, Gabe Sachs et Jeff Judah en tant que producteurs exécutifs. Le film met également en vedette Nathaniel McIntyre, Cole Sand, Isabella Crovetti, J.J. Totah, Izabella Alvarez, Hayden Crawford, Bianca Grava, Rochelle Aytes, Michael Hitchcock et Willie Garson.

Voici quelques images officielles du film:

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

«Magic Camp» arrive en exclusivité sur Disney + le vendredi 14 août.

