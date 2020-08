Après plus de 40 nouveaux titres ajoutés à Netflix hier pour les ajouts du 1er août, Netflix n’est pas tout à fait terminé le week-end avec trois autres titres tombant sur Netflix pour votre divertissement du dimanche. Ci-dessous, nous allons jeter un coup d’œil aux nouveautés, à ce qui est populaire actuellement et à ce qui a été populaire au cours des sept derniers jours.

La semaine prochaine, nous verrons également de superbes titres à venir, notamment la troisième et dernière saison de The Rain et l’excellente série limitée, Wizards.

Presque l’amour (2019)

Genre: Comédie, Drame, Romance

Réalisateur: Mike Doyle

Jeter: Scott Evans, Augustus Prew, Michelle Buteau, Colin Donnell

Écrivain: Mike Doyle

Durée: 94 min

Nous allons commencer la liste d’aujourd’hui en commençant par Almost Love, initialement vendu sous le nom de Sell By lors de sa sortie l’année dernière.

Les critiques semblent être mitigées à la fois de la part des critiques et des quelques rares critiques qui l’ont examinée sur IMDb jusqu’à présent.

C’est une comédie pour ensemble qui examine le rôle des smartphones dans les relations modernes.

Connecté: La science cachée de tout (Saison 1)

Genre: Documentaire

Jeter: Latif Nasser

Si vous recherchez une expérience Mythbusters-esque sur Netflix, Connected est une excellente nouvelle série de docu en six parties qui vient de débarquer aujourd’hui.

Il suit Latif Nasser, un journaliste scientifique très respecté qui s’intéresse à des sujets fascinants et à la science qui les sous-tend, notamment les armes nucléaires, les nuages, la poussière et peut-être le plus intéressant, la merde.

Choix de la litière (2018)

Genre: Documentaire

Réalisateur: Don Hardy, Dana Nachman

Jeter: Diane Meer, Terry Blosser, Janet Gearheart, Sharon Kret

Écrivain: Dana Nachman

Durée: 80 min

Notre documentaire le plus attendu du mois a été Pick of the Litter, un documentaire qui se penche sur l’élevage d’une portée de chiots dans le but de les aider à devenir des chiens-guides.

Il fera fondre votre cœur du début à la fin et obtiendra de bons résultats auprès des critiques et du public du monde entier.

Fait intéressant, Disney + propose une série télévisée du même nom basée exactement sur le même sujet.

Les plus populaires sur Netflix aujourd’hui

Top 10 des films sur Netflix aujourd’huiThe Kissing Booth 2Animal CrackersZookeeperRogue Warfare: The HuntLatte and the Magic WaterstoneThe Old GuardSérieusement célibataireTreadThe Kissing BoothThe LoraxTop 10 TV Series on Netflix TodayThe Umbrella Academy

Top 10 des films et séries télévisées des 7 derniers jours

C’est une nouvelle fonctionnalité que nous pouvons vous apporter grâce à nos amis de FlixPatrol. Il s’agit d’un tour d’horizon hebdomadaire des séries télévisées et des films qui ont le plus figuré dans le top 10 au cours des 7 derniers jours.

Chaque jour, les titres rapportent des points et c’est l’accumulation de ces points.

Vous pouvez également voir les plus grands titres à figurer dans le top 10 américain (et dans d’autres régions) dans notre résumé de juillet 2020.

Top 10 des films sur Netflix US cette semaine The Kissing Booth 2 (80 points) Animal Crackers (72 points) The Kissing Booth (56 points) The Old Guard (44 points) The Lorax (38 points) Zookeeper (31 points) Ip Man 4: The Finale (29 points) Despicable Me (22 points) Fatal Affair (16 points) Comment savez-vous (12 points) Top 10 des séries télévisées sur Netflix US cette semaine The Last Dance (67 points) Shameless (65 points) Maudit (57 points) ) Fear City: New York vs The Mafia (52 points) Last Chance U (37 points) Dark Desire (33 points) In The Dark (24 points) Terre à terre avec Zac Efron (24 points) The Umbrella Academy (22 points) Transformers: War for Cybertron (14 points)