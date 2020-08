Parfois, Disney doit supprimer des titres aux États-Unis de Disney + en raison de contrats existants et du dernier film à quitter la plate-forme de streaming dans le film de 2009, «Old Dogs».

Le film met en vedette Robin Williams et John Travolta, alors que deux meilleurs amis et partenaires commerciaux sur le point de finaliser un énorme contrat sont obligés de prendre soin de jumeaux de sept ans et de se lancer dans une série de mésaventures.

« Old Dogs » n’a été ajouté à Disney + aux États-Unis qu’en février, après avoir quitté Starz, cependant, il a maintenant été ajouté à HBO Max. Il ne reviendra à Disney + que le 1er août 2022.

Contrairement à la plupart des plates-formes de streaming, Disney + ne fait pas de publicité à l’avance lorsqu’un titre part.

Old Dogs est maintenant disponible aux États-Unis sur HBO Max, mais est disponible sur Disney + dans d’autres pays.

Merci à @DrewsClues pour le tuyau

