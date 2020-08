La relation professionnelle de Blanca Suárez et Bambú Producciones avec Netflix ne s’arrête pas avec le résultat de «Las chicas del cable». L’actrice et le producteur Ils ont commencé à tourner ‘Jaguar’, sa nouvelle série pour la plateforme de paiement. Sous la direction de Carlos Sedes et Jacobo Martínez, l’enregistrement de la première saison aura lieu dans différents lieux espagnols.

Óscar Casas et Adrián Lastra, dans une image promotionnelle de ‘Jaguar’

Netflix a montré la première image de fiction et a annoncé le casting qui accompagnera Suárez dans le rôle d’Isabel Garrido. Iván Marcos (‘Fariña’) jouera Lucena, Francesc Garrido (‘Gran Reserva’) jouera Marsé, Adrián Lastra (‘Velvet collection’) jouera Sordo et Óscar Casas (‘Instinto’) jouera la peau de Castro . Un casting plein de visages réguliers de la série Bambú Producciones qui se répètent dans ce nouveau projet.

Créée par Ramón Campos et Gema R. Neira, écrite par eux avec David Orea, Salvador S. Molina et Moises Gómez, la série suivra un groupe de chasseurs nazis. Un argument qui rappelle d’autres fictions à succès comme « Hunters » ou « The Man in the High Castle », produit par Amazon Prime Video. «Jaguar est mon projet le plus personnel de ces dernières années, et je ne peux pas penser à un meilleur compagnon de voyage que Netflix, avec qui je suis heureux de me lancer dans ce nouveau voyage après l’expérience de« Las chicas del cable »», déclare Campos.

L’intrigue de ‘Jaguar’

«Jaguar» se déroule dans l’Espagne des années 60, un refuge pour des centaines de nazis après la Seconde Guerre mondiale. Il y a Isabel Garrido, une Espagnole qui a réussi à sortir vivante du camp d’extermination de Mauthausen. La jeune femme est sur les traces de Bachmann, connu comme l’homme le plus dangereux d’Europe. Au cours de votre enquête, découvre qu’elle n’est pas la seule et finit par rejoindre un groupe d’agents en quête de justice. Le nom de code de ces chasseurs nazis est Jaguar.