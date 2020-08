Tina et Bobby sont de retour sur ITV après leur première diffusion il y a trois ans, mais qu’est-il arrivé à la femme de Bobby Moore après la série? Où est Tina Moore maintenant?

Grâce aux retards de production causés par la pandémie actuelle de Covid-19, nous commençons à voir de plus en plus de répétitions apparaître sur nos écrans de télévision.

ITV a été particulièrement responsable de la diffusion d’un certain nombre de leurs séries plus anciennes, y compris Benidorm et Broadchurch dans leurs programmes récents.

Et maintenant, un autre des programmes passés d’ITV est revenu sur nos écrans, cette fois sous la forme de Tina et Bobby, une mini-série dramatique consacrée à la vie de la légende du football anglais Bobby Moore et de sa femme, Tina.

La série raconte comment les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois et détaille leur relation à travers les hauts et les bas des années 60 et 70, culminant avec leur séparation et leur divorce en 1984 et 1986 respectivement.

Mais qu’est-il arrivé à Tina Moore après les événements de la série et où est-elle maintenant?

Tina et Bobby sur ITV

Tina et Bobby sont apparus pour la première fois sur ITV en janvier 2017, mais ont réapparu sur nos écrans en août 2020 avec le premier des trois épisodes diffusé le 5 août.

La série explore la relation entre Bobby Moore (Lorne MacFadyen) et Tina Dean, plus tard Tina Moore (Michelle Keegan), après leur rencontre à la fin des années 1950 et détaille les épreuves et les tribulations auxquelles le couple a dû faire face tout au long de leur mariage de 24 ans.

ITV

La relation de Tina et Bobby

Tina Dean a rencontré la capitaine victorieuse de la Coupe du monde alors qu’elle n’avait que 15 ans, tandis que Moore n’était lui-même qu’un jeune joueur de 17 ans, selon Heart.

Après avoir initialement debout Bobby, le couple a finalement commencé une relation et après environ cinq ans, le couple s’est marié en juin 1962, puis a déménagé à Chigwell dans l’Essex.

Le couple a eu deux enfants ensemble, Roberta – née en 1965 – et Dean – né en 1968 – après que Bobby ait subi une orchidectomie après avoir reçu un diagnostic de cancer des testicules en 1964.

La relation du couple a toujours été un sujet brûlant dans la presse britannique, notamment avant la Coupe du monde de 1970 lorsque Bobby a été arrêté par la police colombienne après avoir été accusé d’avoir volé un bracelet dans la boutique de cadeaux de l’hôtel de l’équipe d’Angleterre.

En 1984, cependant, la relation des Moores était sur les rochers après la fin de la carrière de joueur de Bobby.

Selon The Observer, Bobby a rencontré une hôtesse de l’air appelée Stephanie Moore lors d’une tournée en Afrique du Sud en 1979 et le couple a commencé une affaire qui, une fois qu’elle est devenue publique, a finalement conduit à la séparation de Bobby et Tina en 1984 et à un divorce éventuel en 1986.

Photo par Reg Burkett / Express / .

Où est Tina Moore maintenant?

Tina Moore a maintenant 75 ans et serait dans une relation à long terme avec le propriétaire du bar irlandais, Steve Duggan, après que le couple se soit rencontré il y a environ 10 ans, selon Heart.

Tina a même contribué à amener Tina et Bobby à l’écran car la mini-série ITV est basée sur le livre Bobby Moore: Par la personne qui le connaissait le mieux qui a été écrit par Tina Moore elle-même.

En plus de cela, elle a également été consultante en scénario pour la mini-série et a même donné des conseils à l’actrice Michelle Keegan.

Pendant ce temps, le cancer de Bobby Moore est réapparu dans ses intestins et dans son foie au début des années 1990 et le 24 février 1993, Moore est décédé.

Le fils de Tina et Bobby, Dean, est également décédé à la suite de complications liées au diabète en 2011.

Tina et Bobby continuent les mercredis soirs jusqu’à la fin de la minisérie ITV le 19 août pendant que vous pouvez rattraper les épisodes manqués sur ITV Hub.