Freeform dit à Siren de dormir avec les poissons, annulant le drame de la sirène après trois saisons, a confirmé TVLine.

Sur les 10 épisodes de la saison 3, Siren a enregistré en moyenne une cote de démo de 0,11 et un total de 410000 téléspectateurs (en direct + le même jour), en baisse de 30 et 15% par rapport à la saison 2. Sur les sept séries actuellement sur la liste de Freeform, elle se classe deuxième dans la démo (qui traîne seulement) et n ° 1 en audience totale.

La finale de la troisième saison de Siren – qui servira désormais de finale de la série – a été diffusée le 28 mai, livrant la confrontation finale tant attendue entre les sirènes Ryn et Tia. Bien que le bien ait finalement triomphé du mal, l’épisode n’a pas exactement conclu l’histoire de Ryn dans un joli petit arc. Bien sûr, sa fille est en sécurité, mais on ne sait toujours pas où se trouve Ben. (Cliquez ici pour voir notre description complète de la finale.)

Le drame de la sirène met en vedette Alex Roe dans le rôle de Ben Pownall, Eline Powell dans le rôle de Ryn Fisher, Fola Evans-Akingbola dans le rôle de Maddie Bishop, Ian Verdun dans le rôle de Xander McClure et Rena Owen dans le rôle d’Helen Hawkins.

La nouvelle de l’annulation de Siren intervient peu de temps après que Freeform ait commandé des saisons supplémentaires du drame de sorcières Motherland: Fort Salem et de la comédie décalée Everything’s Gonna Be Okay. Le redémarrage du réseau Party of Five, quant à lui, a été annulé après une seule saison en avril.

Dans d’autres nouvelles récentes de Freeform, le réseau a annoncé que de nouveaux épisodes de Good Trouble et de cultivé – qui étaient tous deux censés être diffusés cet été – se déroulent jusqu’en 2021.

Le tableau de bord du renouvellement de la télévision par câble de TVLine a été mis à jour pour refléter l'annulation de Siren.