HISTOIRES CONNEXES

Parlez d’un terrible vidage de nouvelles du vendredi: Showtime a annulé Penny Dreadful: City of Angels après une saison, a confirmé TVLine.

« Showtime a décidé de ne pas aller de l’avant avec une autre saison de Penny Dreadful: City of Angels », a déclaré un représentant du câblo-opérateur payant dans un communiqué. «Nous tenons à remercier les producteurs exécutifs John Logan, Michael Aguilar et l’ensemble de la distribution et de l’équipe pour leur travail exceptionnel sur ce projet.

Présenté comme un «descendant spirituel» de la série originale bien-aimée de Logan, Penny Dreadful, le suivi – qui a suscité de vives critiques (y compris de TVLine) lors de sa révérence en avril dernier – s’est déroulé en 1938 à Los Angeles, «un temps et un lieu profondément imprégnés de tension sociale et politique », lit-on dans la logline. «Lorsqu’un meurtre macabre choque la ville, le détective Tiago Vega (alun de Fear the Walking Dead Daniel Zovatto) et son partenaire Lewis Michener (Nathan Lane) se retrouvent impliqués dans une histoire épique qui reflète la riche histoire de Los Angeles, de ses profondes traditions de Du folklore mexico-américain aux actions d’espionnage dangereuses du Troisième Reich et à la montée de l’évangélisation radiophonique.

Le casting comprenait également Natalie Dormer de Game of Thrones (en tant que démon qui change de forme!), Kerry Bishé, Rory Kinnear, Adriana Barraza, Michael Gladis, Jessica Garza et Johnathan Nieves.

Penny Dreadful: La première saison (et désormais finale) de City of Angels s’est terminée le 28 juin.

La nouvelle de l’annulation de la série a été rapportée pour la première fois par notre pub sœur Variety.

Le tableau de bord du renouvellement du câble de TVLine a été mis à jour pour refléter la disparition de l’émission.