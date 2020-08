Disney a publié le premier aperçu d’un nouveau personnage de la prochaine série Disney + Original, The Proud Family: Louder and Prouder. Ce nouveau personnage est une militante de 14 ans Maya Leibowitz-Jenkins, exprimée par Keke Palmer.

Keke Palmer a joué dans de nombreux films et émissions de télévision, notamment Ice Age: Collision Course, Scream Queens et Hustlers.

La nouvelle sitcom familiale animée «The Proud Family: Louder and Prouder» est actuellement en production à Disney Television Animation avec le créateur / producteur exécutif primé aux Oscars Bruce W. Smith et le producteur exécutif Ralph Farquhar, qui a dirigé la série originale, à la barre , les réunissant avec Calvin Brown, Jr., co-producteur exécutif et rédacteur en chef.

Avez-vous hâte de voir «La famille fière: plus fort et plus fier»?

