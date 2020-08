Les fans de Days of Our Lives ont été choqués de voir que Claire Brady a été refondue, mais pourquoi l’actrice Olivia Keegan est-elle partie et qui la remplace?

Days of Our Lives est l’une des séries télévisées de feuilletons les plus anciennes au monde.

Depuis sa première diffusion en 1965, près de 14 000 épisodes ont frappé nos écrans et d’innombrables personnages et acteurs sont venus et repartis à cette époque.

En août 2020, les fans de la série NBC ont été accueillis par un autre nouveau visage.

Seulement cette fois, ce n’était pas grâce à l’introduction d’un nouveau personnage, mais à la place, l’actrice jouant Claire Brady a été refondue.

Mais pourquoi Claire a-t-elle été refondue et qui est la nouvelle actrice qui la joue?

Pourquoi Claire Brady a été refondue

Dans l’épisode du 11 août, Claire Brady a été incarnée par Olivia Rose Keegan, la même actrice qui tenait le rôle depuis 2015, lorsque Claire est devenue adolescente.

Cependant, le 12 août, les fans ont remarqué que Claire avait l’air quelque peu différente de la veille.

C’est parce qu’Olivia avait été refondue par une nouvelle actrice après avoir quitté la série.

Soap Opera Digest a rapporté que la raison pour laquelle Olivia Rose Keegan avait quitté le feuilleton de longue date était due à son départ pour filmer pour la série Disney + High School Musical: The Musical: The Series.

Olivia Rose Keegan, qui a remporté un Daytime Emmy pour sa performance en tant que Claire, repart avec une série de vœux, notamment de la part du rédacteur en chef de Days of Our Lives, Ron Carlivati.

Jouer à Claire a été l’opportunité d’une vie et je suis très reconnaissant d’avoir eu la confiance d’une si belle histoire. Merci pour tout. Tellement excité de voir @ IsabelDurant1 prendre les rênes 😊❤️ – Olivia Keegan (@oliviakeegann) 13 août 2020

Qui remplace Olivia Keegan en tant que Claire?

Le rôle de Claire Brady sera Isabel Durant.

Née à Sydney, en Australie, Isabel Durant, 28 ans, a huit ans d’âge d’Olivia et constitue donc une version plus adulte du personnage de Claire.

Isabel Durant a fait ses débuts d’actrice en 2007 lorsqu’elle est apparue dans Razzle Dazzle: A Journey Into Dance et est depuis apparue dans des artistes comme Dance Academy, Mako Mermaids et le film 2018, Life Itself.

Durant, qui compte plus de 280000 abonnés sur Instagram, a été accueillie dans l’équipe Days of Our Lives par Ron Carlivati ​​dans le cadre du même message qui a fait ses adieux à son prédécesseur.

Mais à la fin d’un chapitre, un autre commence. Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à Isabel Durant à Salem alors qu’elle entre dans le rôle de Claire, à compter de demain sur @nbcdays! # jours pic.twitter.com/6eST8LgN7F – Ron Carlivati ​​(@carlivatiron) 11 août 2020

Les fans réagissent à la refonte de Claire

Il est prudent de dire que la refonte de Claire dans Days of Our Lives a été un énorme sujet de discussion parmi les fans qui se sont tournés vers les médias sociaux pour donner leur avis sur le changement.

Un fan sceptique sur Twitter a écrit: «Elle a fait un excellent travail en tant que Claire. Je ne sais pas si la remplacer par une autre rendra justice à son personnage, mais nous verrons «

Tandis qu’un autre a ajouté: «Olivia, c’est tellement incroyable de vous regarder les jours au fil des ans. J’ai hâte de vous voir sur HSMTMTS et je suis ravi de toutes les bonnes choses qui vous attendent. «

Et enfin, cette fan a accueilli Isabel Durant dans son nouveau rôle: «Isabel Durant, bienvenue à Salem. Vous avez de grosses chaussures à remplir. Je vous souhaite le meilleur pour les #Days «

Days of Our Lives se poursuit chaque jour de la semaine sur NBC.