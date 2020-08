Le Seigneur des Anneaux est l’une des franchises fantastiques les plus réussies d’Hollywood. Mais Orlando Bloom, qui joue le guerrier elfe Legolas dans les films, a récemment suggéré que son expérience de tournage de la trilogie ressemblait à un film étudiant géant.

Les films du Seigneur des Anneaux sont sortis dos à dos

Lorsque le premier film de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, The Fellowship of the Ring, a été créé en 2001, personne ne prévoyait le succès de ses débuts. Il est devenu le deuxième film le plus rentable cette année-là, avec plus de 887,8 millions de dollars dans le monde. Le film a décroché 13 nominations aux Oscars, en remportant quatre.

Sa suite, Les Deux Tours, est sortie un an plus tard en 2002. Elle a dépassé le premier film, rapportant 951,2 millions de dollars dans le monde. Et cela a valu à la franchise six autres hochements de tête aux Oscars, avec deux autres victoires.

Le dernier film de la saga, Le retour du roi, est sorti en salles en 2003. Il a rapporté plus de 1,142 milliard de dollars dans le monde, ce qui en fait l’un des films les plus rentables de tous les temps. La finale épique a remporté 11 Oscars, dont le meilleur film, le meilleur réalisateur et le meilleur scénario adapté.

Le réalisateur Peter Jackson a essayé de tourner les trois films à la fois

La plupart des films épiques de style fantastique mettent des années à sortir avec une suite. Mais en tournant une grande partie de la trilogie en même temps, le cinéaste Peter Jackson a réussi à sortir les trois films Le Seigneur des Anneaux à un an d’intervalle. Dans une interview avec Entertainment Weekly, l’acteur Viggo Mortenson – qui joue Aragorn dans la trilogie – a révélé que le succès du premier film avait permis à Jackson de revenir en arrière et de reprendre les scènes nécessitant des améliorations.

« Officiellement, [Jackson] pouvait dire qu’il avait terminé en décembre 2000 – il avait tourné les trois films de la trilogie – mais en réalité les deuxième et troisième étaient en désordre », a expliqué Mortensen. «C’était très bâclé – ce n’était tout simplement pas fait du tout. Il a fallu des reprises massives, ce que nous avons fait, année après année. Mais il n’aurait jamais eu l’argent supplémentaire pour les faire si le premier n’avait pas été un énorme succès. Les deuxième et troisième auraient été directement en vidéo. «

Orlando Bloom dit que tourner Le Seigneur des Anneaux était comme faire un film étudiant géant

Dans une récente interview avec Collider, Bloom a été interrogé sur la production du Seigneur des anneaux. Il a noté que Jackson avait filmé une grande partie de la trilogie au cours des 18 premiers mois de production. Mais il est retourné pour recréer des scènes cruciales plus tard.

« Pete tourne en quelque sorte un film trois fois », a expliqué Bloom. «Il revient pour reprendre la photo, et il devait le faire pour combler ces pièces manquantes et clarifier certaines choses. C’était une entreprise énorme, et il était très intelligent sur la façon dont il tirait.

Bloom a déclaré qu’au départ, Jackson avait persuadé le studio de lui permettre de tourner tous les films à la fois en soulignant que les décors étaient déjà construits et en place. Il a dit qu’à l’époque, Jackson craignait probablement que le projet ne soit arrêté, alors il a essayé de tourner tout ce qu’il pouvait quand il en avait l’occasion. L’acteur a noté que cette hâte, ce dévouement et cette passion pour le projet en faisaient un film qu’ils réalisaient pour l’école.

«À certains égards, c’était le premier du genre», a déclaré Bloom. « Cela ressemblait presque à un film étudiant géant, honnêtement, en termes d’expérience … une telle croyance et un tel amour pour cela. »

Bloom a également révélé qu’il ne ferait pas partie de la nouvelle série Amazon Lord of the Rings. Mais il dit qu’il suivra en tant que fan.