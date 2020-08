Chaque famille a même le plus petit des problèmes – c’est un fait connu. La rivalité fraternelle est assez élevée sur la liste des problèmes pour des millions de familles, et cela est vrai même pour la famille royale.

Nous avons tendance à oublier qu’à huis clos, la famille la plus célèbre du monde est assez typique, tout comme le reste d’entre nous. Ils ont leurs bons moments et les moins bons moments, et ils ont même des arguments dont le reste d’entre nous n’entend pas trop parler.

Le prince William et son jeune frère, le prince Harry, sont tous deux sous les projecteurs depuis le jour de leur naissance, et cela n’aurait certainement pas pu être facile. Le monde a regardé et souvent critiqué à peu près tout ce qui se passait dans sa vie, et nous ne pouvons qu’imaginer que cela a parfois été assez accablant.

En tant que futur roi, le prince William est surveillé d’un peu plus près que son frère ne l’a jamais été, surtout maintenant que le prince Harry et sa femme, Meghan, duchesse de Sussex, ont démissionné de leurs fonctions royales. Même dans ce cas, il y a quelque chose qui a récemment été mis au jour, alors allons-y un peu plus loin et discutons des raisons pour lesquelles le prince Harry serait manifestement jaloux du prince William.

Grandir devant le monde

Pour la plupart d’entre nous, les choses qui se produisent dans l’enfance et même à l’âge adulte sont privées, mais ce n’est pas le cas pour la famille royale. Selon The List, les deux princes ont toujours eu une relation assez étroite, se soutenant l’un l’autre pendant qu’ils grandissaient sous le microscope royal.

Chacun d’eux savait qu’il était difficile de vivre une vie où ils étaient constamment photographiés, suivis et regardés par des millions de personnes. Tout ce qu’ils ont fait, comme aller à l’école et nouer de nouvelles relations, a été documenté pour que le monde le voie, et le prince William et le prince Harry ont ressenti la pression plus que quiconque.

La ligne de succession britannique

Tout le monde n’a pas une compréhension complète de la ligne de succession britannique, car elle change constamment à mesure que les membres de la famille se marient et ont des enfants. Il fut un temps où le trône était bien à la portée du prince Harry – en fait, il était troisième en ligne – mais cela a changé.

Alors que le prince William ne peut que se rapprocher, le prince Harry est allé plus loin avec la naissance de chacun des enfants de Cambridge, et il est maintenant sixième pour être roi. Cela ne signifie pas que cela ne pourra jamais arriver, mais étant donné que le prince Harry est le plus jeune fils du prince Charles et qu’il a plusieurs personnes devant lui, il est peu probable qu’il accède un jour au trône.

Pourquoi le prince Harry serait manifestement jaloux du prince William

Prince Harry | AP Photo / Matt Dunham, Piscine

Il fut un temps où les deux princes avaient un lien si étroit, alors pourquoi le prince Harry serait-il jaloux du prince William? Eh bien, avec le prince Harry tombant de plus en plus dans la hiérarchie ces dernières années, il a le sentiment que les projecteurs sont toujours sur le prince William, et apparemment, il n’est pas du tout à l’aise avec cela.

Au fil des ans, le prince Harry a souvent joué la troisième roue du mariage du prince William et de Kate, les rejoignant lors d’apparitions et d’événements royaux. Maintenant que le prince William est prêt à devenir un jour roi, le prince Harry se sent un peu exclu. Selon Us Magazine, il s’est toujours senti comme une «pièce de rechange», et maintenant cela semble lui arriver.

Selon une source, le prince Harry en avait assez d’être dans l’ombre de William, et « il y avait des problèmes de jalousie flagrants et une énorme lutte de pouvoir du côté de Harry. »