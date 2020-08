Nous ne sommes même pas encore à la moitié du mois d’août, mais nous pouvons déjà nous attendre à ce que septembre apportera à Netflix UK. Voici votre premier aperçu de ce qui arrivera sur Netflix UK en septembre 2020.

si vous recherchez ce qui arrivera sur Netflix en août, vous pouvez le trouver ici.

Remarque: la liste ci-dessous n’est pas la liste complète des titres ajoutés à Netflix UK en septembre 2020. À l’approche du mois et tout au long de septembre, d’autres titres seront ajoutés en conséquence.

Septembre UK Dates à déterminer

Les dates de sortie sont sujettes à changement:

Enola Holmes (2020) N – Mystère britannique avec Millie Bobbie Brown dans le rôle de la curieuse Enola Holmes, la sœur cadette de Sherlock et Mycroft.Mighty Express (Saison 1) N – Série animée des créateurs de Paw Patrol.La duchesse (saison 1) N – Nouvelle série humoristique de la comédienne Katherine Ryan, à venir sur Netflix UK le 1er septembre 2020Un bel esprit (2001) – Drame biographique primé aux Oscars mettant en vedette Russel Crowe et Jennifer Connelly.Beyblade Burst Turbo (Saison 1) – Anime japonais basé sur les jouets populaires de Beyblade.Body Fixers (Saison 2) – Série de télé-réalité britanniqueBorgen (3 saisons) – Drame politique danois mettant en vedette la star de Game of Thrones, Pilou Asbæk.Malédiction de Chucky (2013) – Sixième volet de la franchise d’horreur Child’s Play.Homme de démolition (1993) – Classique de science-fiction des années 90 mettant en vedette Sylvester Stallone dans le rôle de John Spartan, un flic cryogénique qui se réveille en 2032, 36 ans après avoir échoué à capturer le seigneur du crime Simon Phoenix.Dîner pour Schmucks (2010) – Comédie avec Paul Rudd et Steve CarellDudley Do-Right (1999) – Brendan Fraser incarne l’incompétent chevalier canadien Dudley Do-Right, qui poursuit le méchant Snidely Whiplash.Felipe Esparza: mauvaises décisions / décisions malas (2020) N – Un double stand up spécial présenté en anglais puis en espagnol.G.I. Joe: La montée de Cobra (2009) – Action-aventure basée sur le classique G.I. Joe. jouets.Heidi (Saison 2) – Série d’anime japonaiseRester avec les Kardashians (nouvelles saisons) – D’autres saisons de la série télé-réalité la plus populaire d’E! Seront bientôt disponibles.M. Bean (saisons) – Aventures animées du chaotique Mr. Bean.La somme de toutes les peurs (2002) – Thriller d’action avec Ben Affleck et Morgan Freeman.Top Chef (nouvelles saisons) – Série de cuisine-réalité opposant les chefs les uns aux autres, jugés par un panel d’experts en gastronomie et en vin.Vrai: Journée de l’amitié (2020) N – Animation familialeZodiaque (2007) – Drame policier du directeur du Fight Club David Fincher, mettant en vedette des anciens du MCU, Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., et Mark Ruffalo.Qu’est-ce qui arrivera à Netflix UK le 3 septembre 2020Amour, garanti (2020) N – Rom-Com avec Rachel Leigh Cook dans le rôle de Susan, qui prend en charge une affaire très médiatisée de son nouveau client Nick, qui poursuit un site de rencontres pour avoir garanti l’amour.Young Wallander (Saison 1) N – Série policière suite aux exploits du policier récemment diplômé Kurt Wallander. Ce qui arrive sur Netflix UK le 4 septembre 2020Extérieur (Saison 1) N – Hilary Swank incarne l’astronaute Alexis Logan qui est à bord d’une mission dangereuse sur Mars.Je pense à la fin des choses (2020) N – Drame basé sur le roman de Iain Reid sur une jeune femme qui commence à remettre en question tout ce qu’elle savait de son petit ami quand elle rencontre sa famille dans la ferme isolée de ses parents.Spirit Riding Free: Riding Academy (Partie 2) N – Aventure animéeRamène-moi à la maison ce soir (2011) – Comédie romantique avec Topher Grace et Anna Faris. Ce qui arrive sur Netflix UK le 10 septembre 2020Julie et les fantômes (Saison 1) N – Comédie musicale pour adolescents – Julie, une adolescente, a une passion pour la musique et reçoit l’aide d’un groupe d’adolescents morts depuis longtemps connu sous le nom de The Phantoms. Julie les aide à devenir le groupe qu’ils étaient censés être. Ce qui arrive sur Netflix UK le 11 septembre 2020Entreprise familiale (saison 2) N – Série humoristique françaiseQu’est-ce qui arrivera à Netflix UK le 16 septembre 2020Le diable tout le temps (2020) N – Thriller basé sur le roman de l’écrivain américain Donald Ray Pollock. Avec un casting de stars avec des talents d’acteur tels que Tom Holland, Riley Keough et Robert Pattinson.Qu’est-ce qui arrivera à Netflix UK le 17 septembre 2020Dragon’s Dogma (Saison 1) N – Série animée japonaise basée sur le jeu vidéo Capcom du même nom. À venir sur Netflix UK le 18 septembre 2020Jurassic World: Camp Cretaceous (Saison 1) N – Aventure animée qui se déroule lors du désastreux incident d’Indominus Rex à Jurassic World.Ratched (Saison 1) N – Sarah Paulson incarne la tristement célèbre infirmière Ratched dans la série préquelle de Ryan Murphy à One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Ce qui arrive à Netflix UK le 29 septembre 2020Bienvenue dans la mort subite (2020) N – Action-Thriller suite du long métrage Sudden Death de Jean-Claude Van Damme en 1995.

