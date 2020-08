Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde White Fox Animation Studio Crunchyroll

Nous avons déjà eu 5 épisodes impressionnants de Re: Zero – Commencer la vie dans un autre monde saison 2, mais à quelle heure l’épisode 6 sort-il dans votre région?

Il y a peut-être eu une interruption de quatre ans entre les saisons 1 et 2 de Re: Zero – Starting Life in Another World, mais l’anime se révèle être aussi populaire que jamais.

Le deuxième volet de l’histoire de Re: Zero a débuté le 8 juillet et nous avons eu 4 épisodes fantastiques depuis lors.

Cependant, les heures de sortie internationales de l’épisode 6 sèment une certaine confusion en ligne, voici donc un guide utile pour la première dans votre région.

DR PIERRE: Saison 2 de l’anime à succès étant donné la date de sortie de 2021

Heure de sortie de l’épisode 6: BST

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero saison 2, épisode 6, devrait sortir à 15h30 (heure d’été britannique) le mercredi 12 août.

TRÈFLE NOIR: L’heure de sortie internationale de l’épisode 138 expliquée

Heure de sortie de l’épisode 6: EDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero saison 2, épisode 6, devrait sortir à 10 h 30 (heure avancée de l’Est) le mercredi 12 août.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’épisode 5 de Re Zero était incroyable. Emilia ne sera pas facile de surmonter son passé. Roswaal a admis que CELA à Subaru était sauvage mais il est toujours mon maître quelles que soient ses actions. Pour l’instant, je ne fais pas entièrement confiance à Frederica après la façon dont Garf et Ram ont parlé d’elle et j’ai besoin de Béatrice de retour dès que possible. pic.twitter.com/H2Ex7kCQhA – Laz 🍡🏐 | Merci Furudate (@CommodoreLaz) 5 août 2020

Épisode 6 temps de libération: CDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero saison 2, épisode 6, devrait sortir à 9 h 30 (heure avancée du centre) le mercredi 12 août.

Épisode 6 temps de libération: PDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero saison 2, épisode 6, devrait sortir à 7 h 30 (heure avancée du Pacifique) le mercredi 12 août.

TUEUSE DE DEMON: Tout ce que nous savons sur la saison 2 et le prochain film

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Re: Zero Saison 2 Episode 5 est un épisode très intriguant dans l’ensemble qui, bien que fortement axé sur le dialogue, a vraiment étoffé Rem et Roswaal et donné plus d’une idée de la façon dont les habitants du sanctuaire réagissent à toute cette épreuve, je ne le fais pas. l’esprit des épisodes comme celui-ci si – Prius Killer | Tales of Berseria Arc (@PuriusuKiraa) 5 août 2020

Épisode 6 première heure: JDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero saison 2, épisode 6, devrait être diffusé à 00 h 30 (heure avancée du Japon) le jeudi 13 août.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

YOOOOO RE ZERO EPISODE 5 SAISON 2. LA FIN M’A FAIT FOU – Cosy Josie (@modern_day_fool) 5 août 2020

Épisode 6 première heure: KDT

Au moment de la rédaction de cet article, Re: Zero saison 2, épisode 6, devrait être diffusé à 00 h 30 (heure avancée de Corée) le jeudi 13 août.

REMARQUE: ces heures sont basées sur le calendrier de sortie des épisodes précédents et sont correctes pour les téléspectateurs premium sur Crunchyroll, les épisodes seront disponibles pour regarder aux heures indiquées la semaine suivante.

Dans d’autres actualités, qui est Jean-Philippe Anelka? Un documentaire Netflix rend hommage au défunt père de Nicolas Anelka