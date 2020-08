Le retour attendu de «The Walking Dead» se rapproche de plus en plus. AMC se réchauffe déjà avec les premières images du dernier épisode de la dixième saison de fiction. Après que la délivrance de cette livraison ait été retardée en raison de la crise du coronavirus, le 4 octobre, il sortira aux États-Unis et, comme on pouvait s’y attendre, il arriverait à FOX Espagne quelques heures plus tard.

Negan et Daryl dans le dernier épisode de la saison 10 de ‘The Walking Dead’

L’avant-dernier chapitre, publié le 5 avril, fermé avec un puissant cliffhanger. Beta et sa horde de marcheurs ont acculé la plupart des survivants d’Alexandrie à l’hôpital où ils se cachaient. Dans ledit épisode, intitulé « La tour », Daryl et Carol ont lancé leur plan pour éliminer Beta et les Whisperers..

Les premières images révélées de « A Certain Doom », titre du dernier épisode de la saison 10, montrent le retrouvailles entre Negan et Daryl, Ils doivent travailler ensemble pour tuer l’ennemi en commun. De plus, on voit Daryl infiltré parmi les zombies, ainsi que d’autres images avec Carol, Kelly, Judith et Beatrice, entre autres personnages de l’univers des bandes dessinées de Robert Kirkman.

???? De nouvelles images de la finale de la saison 10 de #TheWalkingDead viennent de tomber ???? pic.twitter.com/JwHZkIzpNF – The Walking Dead (@TheWalkingDead) 7 août 2020

Univers ‘TWD’

La diffusion du dernier épisode de la saison 10 sera tout un événement, et pas seulement à cause du retour tant attendu de Maggie (Lauren Cohan). Le même jour à AMC, la première de « The Walking Dead: World Beyond », le deuxième spin-off de la franchise, arrivera, suivie de la sixième saison de « Fear The Walking Dead » le 11 octobre. Les deux séries peuvent être vues en Espagne via AMC quelques heures seulement après leur diffusion aux États-Unis.