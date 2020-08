Bien que les innombrables rediffusions de ‘La que se avecina’ la maintiennent présente sur le petit écran, la vérité est que depuis 2013, nous n’avons plus entendu Rosario Parrales Montoya. L’émigrant bon enfant joué par Carlos Alcalde n’a pas prévu un long voyage dans la comédie des frères Caballero. Mais, après un complot épisodique, il a fini par devenir l’employé abusé du poissonnier Antonio Recio (Jordi Sánchez) à Mariscos Recio.

Carlos Alcalde, caractérisé comme Parrales et actuellement

Depuis ses débuts dans la série en 2010, Parrales prenait progressivement du poids jusqu’à ce qu’il devienne un personnage fixe tout au long de la cinquième saison. En fait, nous avons même connu sa mère, Luz Marina Montoya « La Mamasita », jouée par Nicacia Chahuara. Mais peu de temps après, il a disparu. Après la sixième saison, nous n’avons plus entendu parler de lui, ou pratiquement de son interprète, dans les six séries d’épisodes suivantes. Bien qu’il ait été mentionné à plusieurs reprises par Antonio et Maite (Eva Isanta).

Après avoir quitté Montepinar 7, Le maire a été vu à plusieurs reprises sur le petit écran. En 2015, il a participé à un épisode de « Carlos, King Emperor » donnant la vie à un chef indien, tandis qu’en 2017 il est apparu dans un épisode de « Medical Center ». Sur grand écran, il a travaillé sur les longs métrages « Alacrán enamorado » et « El final del tripptico ».

Auteur et metteur en scène

Au-delà de sa facette la plus connue d’acteur, l’interprète de Parrales a une longue carrière dans le théâtre en tant qu’auteur, réalisateur et producteur avec la compagnie Entrecalles. Le Péruvien est l’auteur de pièces telles que « Mauricio y su sicario », « Moscas y milagritos », « Confesiones desde Wáter » et « Feliz como un Nose de Clown », ainsi que des adaptations et versions de « Othello », « Macbeth » , « El Avaro » ou « El Proceso ». En outre, il a réalisé des œuvres telles que « La Muerte de Atahualpa », « Otelo » et « El Canillita ». Même a réalisé différents courts métrages comme « Insomnie » ou « Morceaux de visages ». Actuellement, il est professeur de théâtre à l’Université Carlos III.