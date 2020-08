HISTOIRES CONNEXES

La montre de Game of Thrones s’est terminée dans la course aux Emmys pour la série dramatique exceptionnelle – et huit prétendants cherchent à réclamer le trône vacant.

Avec le vainqueur de l’année dernière, Thrones, hors de la course pour de bon, le concours de cette année est grand ouvert; The Handmaid’s Tale est le seul nominé à avoir gagné auparavant dans cette catégorie, remportant une victoire en 2017. Succession de HBO est peut-être mieux placé pour suivre les traces de Game of Thrones, avec une vague de succès pour sa deuxième saison et un précédent signe de tête l’année dernière déjà à son actif. (De plus, les Roy sont presque aussi féroces que les Lannister.)

Il devra cependant faire face à une forte opposition de la part d’une foule de nominés précédents toujours à la recherche de leur première victoire, y compris la préquelle Breaking Bad d’AMC Better Call Saul, nominée pour la cinquième fois dans cette catégorie, et le thriller BBC America Killing Eve, nominé pour la deuxième année consécutive. De plus, Netflix a un formidable trio d’entrées: le somptueux drame royal The Crown, bénéficiant de sa troisième nomination; l’aventure de science-fiction des années 80, Stranger Things, également de retour pour la troisième fois; et le drame policier noir Ozark, qui a valu un deuxième signe de tête.

Il y a aussi un plan de loin hors de ce monde qui se cache dans l’ombre: la ramification Star Wars de Disney + The Mandalorian, qui a reçu une nomination surprise pour sa première saison. Souhaitez-vous que Baby Yoda résiste à la colère? Votez pour votre favori dans le sondage ci-dessous, puis appuyez sur les commentaires pour défendre votre choix.

Tous les jours jusqu’au 28 août, nous publierons un autre « Qui devrait gagner? » , alors assurez-vous de visiter TVLine.com chaque jour pour déterminer qui mérite l’honneur le plus prestigieux de la télévision. (Pour une liste des principaux nominés aux Emmy Awards cette année, cliquez ici.)

