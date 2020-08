The Deceived est arrivé sur Channel 5 le 3 août et met en lumière le gaslighting et la manipulation dans les relations, mais qu’est-ce que le gaslighting?

Les abus dans les relations sont devenus un sujet beaucoup plus discuté ces dernières années, en particulier dans le sillage du mouvement #MeToo.

Alors que l’épisode d’ouverture du nouveau thriller de Channel 5, The Deceived, ne présente peut-être pas d’abus sexuels en tant que tel, la nature manipulatrice des personnages de la série est définitivement matière à réflexion.

The Deceived, qui met en vedette Paul Mescal de Normal People parmi sa distribution, se concentre sur l’utilisation du «gaslighting» comme forme de manipulation dans les relations.

Mais qu’est-ce que le gaslighting et comment est-il présent dans The Deceived?

The Deceived sur Channel 5

The Deceived est arrivé sur Channel 5 le lundi 3 août 2020.

Le drame en quatre épisodes se déroulera sur quatre nuits du lundi au jeudi 6 août.

Dans The Deceived, nous suivons le personnage d’Ophelia Marsh, une étudiante de l’Université de Cambridge qui tombe durement amoureuse du professeur plus âgé mais incroyablement beau, Michael Callaghan, et une liaison s’enflamme entre les deux.

Lorsqu’il disparaît soudainement, cependant, Ophélie se retrouve à traquer le manipulateur Michael jusqu’à son domicile en Irlande, une maison résolument hantée, où elle apprend que sa femme est décédée récemment.

The Deceived: Qu’est-ce que le gaslighting?

L’éclairage au gaz est défini comme un type de manipulation psychologique ou émotionnelle où vous semeriez des graines de doute dans l’esprit de quelqu’un, ce qui l’amènerait à remettre en question sa réalité.

L’utilisation du terme a explosé ces dernières années, en particulier depuis l’été 2016 et est souvent utilisée pour alimenter la peur et la division en politique ou pour prendre le contrôle d’une relation.

Dans The Deceived, nous parlons de ce dernier, le gaslighting relationnel, qui, selon Vox, peut prendre la forme de saper la réalité d’une autre personne en niant les faits, l’environnement qui l’entoure ou ses sentiments.

Cela est tout d’abord manifestement visible dans The Deceived lorsque Michael initie sa liaison avec Ophelia avant de montrer son côté coquin avec presque toutes les femmes qu’il rencontre avant de disparaître, l’obligeant par la suite à le retrouver en Irlande.

The Deceived, qui est devenu le drame le plus regardé de Channel 5 depuis 2017 avec deux millions de téléspectateurs, se poursuit tous les jours à 21 heures sur Channel 5 jusqu’à la diffusion du quatrième et dernier épisode le jeudi 6 août.

