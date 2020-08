Donc, Awkward est revenu à CBBC pour la série 6, mais les fans ont remarqué qu’Ameerah Falzon-Ojo a été remplacée par Emily Burnett de The Dumping Ground.

Tout comme la vraie vie, le monde de la télévision est en constante évolution où de nouvelles personnes vont et viennent régulièrement.

Cela est clairement évident dans les émissions de télévision où de nouveaux personnages et acteurs peuvent être introduits lorsqu’une nouvelle série arrive.

Pour les fans de l’émission de CBBC, So Awkward, c’est le cas car le programme très apprécié est de retour pour sa sixième série.

Si vous avez vu les deux premiers épisodes de la série 6, vous aurez remarqué que le personnage de Jas, qui était joué par Ameerah Falzon-Ojo, a l’air un peu différent cette fois-ci, ce qui est même en plaisantant. dans la remorque.

So Awkward série 6 sur CBBC

La série 6 de So Awkward est arrivée sur CBBC et BBC iPlayer le 6 août 2020.

La sixième série continue les histoires de Jas, Lily, Martha, Ollie, Sid et Kat alors qu’un nouveau mandat commence à Cranmede avec beaucoup plus de singeries étranges et merveilleuses en magasin.

Cependant, si vous avez vu les premiers épisodes de la série 6, vous remarquerez que le personnage de Jas Salford a l’air un peu différent de l’actrice qui la jouait, Ameerah Falzon-Ojo a été remplacée.

Qu’est-il arrivé à Ameerah Falzon-Ojo dans So Awkward?

Ameerah Falzon-Ojo a été remplacé comme Jas Salford par Emily Burnett.

On ne sait pas exactement pourquoi Ameerah a quitté le rôle de Jas car ni la BBC ni Ameerah elle-même n’ont révélé la raison du changement de distribution.

Dans le monde de la télévision, il est très courant que des acteurs et des actrices apparaissent dans différents films et émissions de télévision.

Il est donc tout à fait possible qu’Ameerah soit trop occupée à filmer autre chose pour apparaître dans la série 6 de So Awkward alors que l’actrice de 18 ans cherche à passer à la prochaine étape de sa carrière.

Hey @ameerah_falzon Pourquoi ne jouez-vous plus dans So Awkward Series 6? – Nozarus88 (@ nozarus88) 6 août 2020

Rencontrez Emily Burnett: la nouvelle actrice jouant Jas

Emily Burnett, originaire de Cardiff au Pays de Galles, joue le rôle de Jas Salford dans la série 6.

Les téléspectateurs réguliers de CBBC reconnaîtront Emily de The Dumping Ground où elle joue le personnage de Charlie. En 2019, Emily a remporté un prix BAFTA pour sa performance.

Emily Burnett fête ses 23 ans le 8 août 2020 et a déjà de nombreux rôles d’acteur à son actif.

Emily est apparue pour la première fois à la télévision en 2009 lorsqu’elle a obtenu un rôle dans Made in Wales et est depuis apparue dans sept émissions de télévision différentes, mais son plus grand rôle est de loin venu dans The Dumping Ground.

Donc Awkward continue sur CBBC et BBC iPlayer chaque semaine le jeudi après-midi à 17 heures.