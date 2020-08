Au cours de l’année écoulée, nous avons vu de nombreux documentaires PBS partir de Netflix, mais si vous vous demandez pourquoi nous connaissons enfin la réponse. Voici tous les documents PBS qui sont restés jusqu’à présent, s’il en reste et où ils se trouvent maintenant.

Netflix a toujours eu une bibliothèque PBS cyclique avec des mises à jour généralement en juin, comme les deux grandes en 2014 et 2016.

Cependant, au cours de l’année écoulée, nous avons vu de nombreuses collections de documentaires PBS quitter Netflix (bien qu’elles aient été remplacées, mais dans l’ensemble, il en reste plus que ce qui est arrivé).

Ceux-ci inclus:

Bibliothèque de titres Ken Burns supprimée en février 2020-4 séries au total (une autre plus tard dans l’année) Les coproductions documentaires BBC Earth / PBS ont été supprimées en mars 2020-14 titres au total.NOVA Saison 45 a été supprimée en juillet 2020 mais Netflix n’a pas réussi à ramasser la saison 46 – 20 titres au total.

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, tous les documentaires de PBS ne sont pas partis.

Netflix héberge toujours un certain nombre de documentaires PBS, dont le plus récemment, ils ont repris « College Behind Bars » de Ken Burns et Lynn Novick. Il détient également l’expérience américaine de PBS – Woodstock. Au-delà de ceux-ci, les documentaires PBS ont pratiquement disparu de Netflix.

Pourquoi les documentaires PBS partent-ils?

Eh bien, c’est parce que PBS passe au streaming, ce que la majorité des fournisseurs de contenu qui ont fourni du contenu à Netflix ont commencé à le faire.

Nous avons enfin eu des nouvelles de la destination de ces documentaires supprimés grâce au lancement de PBS Documentaries Channel sur Amazon Prime.

Dans un communiqué de presse adressé à CCN, PBS décrit la nouvelle chaîne comme «un ajout naturel à notre offre de streaming actuelle sur Prime Video Channels». Il lance avec beaucoup plus de contenu que ce que Netflix a diffusé depuis PBS ces dernières années.

La nouvelle chaîne vous coûtera 3,99 $. Si vous préférez ne pas utiliser Amazon, de nombreux documentaires sont également disponibles sur le service Passport de PBS.

Malheureusement, c’est une histoire familière avec la prolifération du service de streaming qui vous donne plus de choix mais signifie que vous devrez débourser plus d’argent.

Les documentaires PBS de Netflix vous manquent-ils? Faites le nous savoir dans les commentaires.