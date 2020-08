[SPOILER ALERT: Spoilers ahead for Big Brother 22: All-Stars.]

Immédiatement après leur entrée dans la maison Big Brother, les étoiles ont dû s’affronter dans le premier concours de chef de famille. Cody Calafiore est sorti vainqueur et a fait ses nominations le lendemain. Le jour 4, le HOH, ses deux nominés et trois invités sélectionnés au hasard ont participé au premier concours Power of Veto de la saison.

Cody Calafiore de la saison 16 de «Big Brother» | CBS

Cody Calafiore a remporté le premier concours de chef de famille «BB22»

Après des mois de rumeurs, CBS a confirmé que Big Brother 22 présenterait tous les joueurs de retour pour la première fois en près de 15 ans. Après l’annonce, le réseau a affirmé que les téléspectateurs pouvaient rencontrer le casting une semaine avant la première sur les flux en direct.

Cependant, cela a retardé la révélation du casting pour des raisons inconnues, et les fans ont découvert qui participerait à la saison en direct. Janelle Pierzina (BB6, 7, 14), Kaysar Ridha (BB6, 7), Dani Donato Briones (BB8, 13), Memphis Garrett (BB10), Keesha Smith (BB10), Kevin Campbell (BB11), Enzo Palumbo (BB12) , Ian Terry (BB14 gagnant), Cody Calafiore (BB16), Da’Vonne Rogers (BB17, 18), Nicole Franzel (BB18 champion), Christmas Abbott (BB19), Bayleigh Dayton (BB20), Tyler Crispen (BB20), David Alexander (BB21) et Nicole Anthony (BB21) ont participé au premier concours de chef de famille immédiatement après leur entrée dans la maison.

EN RELATION: Flux en direct «Big Brother 22»: [SPOILER] Planification de la simulation de l’alliance All-Girls pour la protection

Cody a facilement remporté le défi physique, gagnant la chambre privée pour la semaine. De plus, Ian, Kevin, Memphis et Nicole sont devenus Have-Nots en tirant au hasard une enveloppe après le concours HOH.

Cody Calafiore nomme Keesha Smith et Kevin Campbell

Le jour suivant, Cody a parlé avec Nicole F., et ils se sont appelés leur «chevaucher ou mourir» dans le jeu. Le finaliste du BB16 a admis qu’il prévoyait de nommer Kaysar et Keesha, mais Nicole F. a déclaré qu’elle aimait cette dernière et a poussé pour Janelle.

Cependant, Kaysar a remporté le concours Safety Suite et a choisi son allié de longue date comme son «plus un» pour sauver, contrecarrant les plans du HOH. Par conséquent, il a décidé de nommer Kevin comme pion avec Keesha comme cible parce que les deux n’avaient eu aucune conversation.

Cody et Tyler discutent. Cody prévoit de nommer Keesha & Kevin et ne veut pas que quiconque utilise le POV. Je n’aime pas ces noms. Manifestons quelque chose d’autre cette semaine. # BB22 #BBLF pic.twitter.com/JcnLn46iZs – Big Brother Tea (@TheBigBroTea) 7 août 2020

EN RELATION: «Big Brother 22»: Qui sont les nominations de la semaine 1?

Après la cérémonie de nomination, la star de BB11 s’est entretenue avec Cody et le HOH lui a dit qu’il n’avait aucune intention d’expulser le vieil élève. Il a également parlé à Keesha, qui a fondu en larmes après l’avoir nommée, et les deux ont eu une très longue conversation sur leur vie, ce qui lui a permis de mieux la connaître.

Même ainsi, Cody a demandé à quelques personnes de ne pas utiliser le veto si elles gagnaient et prévoyait toujours de renvoyer Keesha chez elle.

Qui a remporté le premier concours Power of Veto de «BB22?»

Le jour 4, les étoiles ont disputé leur premier concours Power of Veto. Da’Vonne l’a hébergé avec le HOH et les nominés ainsi que Tyler et Ian qui ont été choisis au hasard.

Kevin a dessiné la balle de choix des hôtes de la maison et a choisi Enzo, faisant de Keesha la seule femme en compétition. Après deux heures et demie, les flux sont revenus avec Enzo portant fièrement le collier Power of Veto.

EN RELATION: « Big Brother 22 » Live Feeds Spoiler: Qui a remporté le premier concours Safety Suite?

La star de BB12 s’est déjà verrouillée dans deux derniers avec Cody et a promis de ne pas utiliser le POV. Par conséquent, il semble actuellement que Keesha deviendra la première chaussure de la saison.

Big Brother 22 est diffusé les dimanches, mercredis et jeudis sur CBS.