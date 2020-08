Get Even est arrivé sur Netflix en juillet et les fans se sont retrouvés avec beaucoup de questions, notamment qui a tué les personnages de Ronny et Mika?

Netflix est sans aucun doute mieux connu pour ses séries télévisées à gros budget telles que Stranger Things ou The Umbrella Academy, mais ces dernières années, nous avons vu de plus en plus de contenu original arriver sur le service de streaming.

De la télé-réalité et des séries documentaires aux films primés aux Oscars et à la télévision internationale, il y a toujours beaucoup de choix.

Get Even tombe techniquement dans la dernière de ces quatre catégories, car il s’agit d’une importation du Royaume-Uni qui a été diffusée sur la BBC plus tôt en 2020.

La série raconte l’histoire d’un groupe d’adolescentes alors qu’elles se réunissent en tant que groupe DGM (Don’t Get Mad) pour dénoncer les brutes dans leur école.

Cependant, la série prend une tournure sinistre lorsque l’un des intimidateurs de l’école, Ronny, est assassiné, DGM est accusé du crime.

Obtenez même sur Netflix et BBC iPlayer

Get Even est arrivé sur Netflix aux États-Unis le 31 juillet 2020, plusieurs mois après la sortie de la série sur les écrans britanniques sur BBC iPlayer.

La série de 10 épisodes raconte l’histoire de quatre adolescentes, Kitty, Bree, Margot et Olivia, alors qu’elles s’efforcent de se venger des intimidateurs de leur école, qui vont des élèves aux enseignants, en exposant leurs actes cruels.

Cependant, le groupe – connu sous le nom de DGM (Don’t Get Mad) – est encadré après le meurtre de l’un des intimidateurs de l’école, Ronny.

Les choses prennent une tournure encore plus dramatique lorsque Mika, dont les photos privées ont été volées par Ronny dans l’épisode d’ouverture, est retrouvé mort dans l’épisode 7 après un affrontement avec un personnage non identifié à la fin de l’épisode précédent.

BBC | Netflix

Qui a tué Ronny et Mika dans Get Even?

Logan avoue avoir tué Ronny et Mika.

Logan devient une figure centrale de Get Even quand il demande à Margot de sortir avec lui dans l’épisode 4.

Un peu plus tard, après le meurtre de Mika – pour lequel le meilleur ami de Logan, Christopher Beeman a été arrêté, Margot découvre une note de la DGM, semblable à celles laissées sur les scènes de crime, dans la voiture de Logan.

Il explique qu’il a la note parce qu’il fait partie de la DGM, ce que Margot et nous, les membres du public, savons être faux, jetant beaucoup de soupçons en direction de Logan.

Le 10e et dernier épisode de Get Even voit Margot réussir à extraire une confession de Logan qu’il a assassiné Ronny et Mika et parvient à faire jouer son aveu de culpabilité pendant la pièce de théâtre, conduisant à son arrestation.

BBC | Netflix

Les fans réagissent à la révélation du meurtrier

Il est prudent de dire que la révélation que Logan est le meurtrier de Get Even a laissé les fans de la série sous le choc avec de nombreux utilisateurs des médias sociaux pour donner leur avis.

Un fan sur Twitter a écrit: «Logan ????? Ils nous ont vraiment fait aimer cette mf et puis ils ont fini par nous briser le cœur comme ça ??? C’est pourquoi j’ai des problèmes de confiance #geteven «

Alors qu’un autre suspectait Logan depuis le début: «#GetEven a été vraiment sympa. Je pense que ce garçon de Logan est beau mais j’ai appelé dibs sur le fait qu’il était le coupable depuis le début, juste parce que cela aidera à bien conclure les choses en termes de triangle amoureux et de motivation. Il y a aussi beaucoup d’indices. »

Et enfin, ce fan a résumé de manière parfaite sa réaction à l’explication DGM de Logan:

Get Even est maintenant disponible en streaming sur Netflix aux États-Unis et BBC iPlayer au Royaume-Uni après son arrivée respectivement le 31 juillet et le 14 février.