Teenage Bounty Hunters arrive sur Netflix le 14 août et présente la nouvelle venue Anjelica Bette Fellini, mais que savons-nous de cette étoile montante?

En plus d’offrir certains des plus grands et meilleurs films et séries télévisées du moment, Netflix s’est avéré être le terrain d’essai idéal pour les talents d’acteur émergents.

Alors que Netflix publie tant de séries et de films originaux, des acteurs de toutes sortes de pays et d’horizons ont la chance de briller.

C’est exactement le cas dans la dernière série originale de Netflix, Teenage Bounty Hunters.

La série met en vedette Maddie Phillips et Anjelica Bette Fellini dans ses rôles principaux, mais que savons-nous de la dernière des deux, Anjelica Bette Fellini?

Chasseurs de primes chez les adolescents | Bande-annonce officielle | Netflix

mariée

628016

Chasseurs de primes chez les adolescents | Bande-annonce officielle | Netflix

/static/uploads/2020/08/618746_t_1596525557.jpg

618746

centre

Teenage Bounty Hunters sur Netflix

Teenage Bounty Hunters est arrivé sur Netflix le 14 août 2020.

Initialement intitulée Slutty Teenage Bounty Hunters, la série raconte l’histoire de deux jumeaux fraternels adolescents, Sterling et Blaire.

Ils sont employés par un chasseur de primes chevronné du nom de Bowser et nous les regardons se lancer dans une vie de poursuite de méchants tout en ayant à faire face aux drames de la vie quotidienne des adolescents.

Netflix

Présentation d’Anjelica Bette Fellini en tant que Blaire

Anjelica Bette Fellini joue le rôle de Blaire dans la nouvelle série Netflix.

Anjelica est née et a grandi à New York et avec un anniversaire le 26 novembre 2004, elle a actuellement 15 ans selon Famous Birthdays.

Anjelica est en passe de devenir interprète depuis son plus jeune âge et est une danseuse de ballet de formation.

L’étoile montante de 15 ans a déjà acquis une grande expérience de la scène, apparaissant dans les moulages des tournées Phantom of the Opera en 2013 et Dirty Dancing en 2014 aux États-Unis.

Loin de la scène, Anjelica Bette Fellini est très active sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram, où elle compte 16 300 abonnés au moment de la rédaction.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Anjelica Bette Fellini: Films et TV

Anjelica Bette Fellini a fait ses débuts d’actrice à l’écran en 2017 lorsqu’elle est apparue dans le court-métrage Margot.

Depuis lors, Anjelica a joué dans une poignée de rôles avec des apparitions dans #BestWebSeriesEver, Too Close to the Sun et The Gifted.

Prochaine étape pour Anjelica Bette Fellini selon IMDb, est un rôle mineur dans The French Dispatch de Wes Anderson alors qu’elle devrait également apparaître dans Sid is Dead.

Avec un rôle principal sur Netflix et une foule d’apparitions de grands noms déjà à son actif, nous sommes sûrs qu’Anjelica Bette Fellini est quelqu’un qui sera présent sur nos écrans pendant longtemps.

Teenage Bounty Hunters, avec Anjelica Bette Fellini, est disponible en streaming maintenant après sa sortie sur Netflix le 14 août 2020.