[Spoiler alert: The Bachelorette Season 16.] Le voyage de Clare Crawley dans The Bachelorette vient de commencer le tournage, et c’est déjà la saison la plus dramatique de tous les temps. Récemment, le roi des spoilers de Bachelor Nation, Reality Steve, a partagé un thé non vérifié suggérant que Crawley serait refondu avec Tayshia Adams. De nombreux téléspectateurs pensent également que Crawley est en train d’être remplacée parce qu’elle a quitté The Bachelorette pour Dale Moss, qui aurait été son premier choix de roses. Mais que les rumeurs soient vraies ou non, qui est le premier favori pris dans cette théorie populaire des fans? Voici ce que les spectateurs doivent savoir.

Qui est Dale Moss de la saison de Clare Crawley de «The Bachelorette»?

Dale Moss et Clare Crawley de «The Bachelorette» | Roy Rochlin / WireImage / Jesse Grant / . pour les opportunités de loisirs

La saison de Crawley de The Bachelorette devait initialement commencer à tourner en mars 2020. Cependant, la production a été reportée en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Pendant ce temps, la franchise a pris le temps de refondre les hommes de Crawley. Puis, lorsque le dernier casting de la saison 16 de Bachelorette est sorti, Moss était sur la liste.

Selon son site Web, Moss est un athlète, un mannequin et un hôte. Le joueur de 6 pieds 3 pouces du Dakota du Sud est un ancien receveur large de la NFL pour les Packers de Green Bay, les Buccaneers de Tampa Bay et les Bears de Chicago. Moss a également signé avec des mannequins Wilhemina en 2015. Mais actuellement, il est ambassadeur mondial des Jeux olympiques spéciaux et gère un site Web personnel de remise en forme depuis New York.

Pendant ce temps, les fans de Bachelor Nation peuvent trouver le compte Instagram de Moss sous le pseudo @ dalemoss13. Le profil est actuellement privé. Mais il est probable que Moss redevienne publique une fois que The Bachelorette sera terminé.

Pourquoi les fans de ‘The Bachelorette’ pensent que Clare Crawley a quitté la série pour Dale Moss

Le 19 juillet, le créateur de Bachelor Nation Mike Fleiss a confirmé que la saison de Crawley de The Bachelorette avait commencé le tournage.

«Le voyage a commencé !!! Première cérémonie des roses dans les livres. Super émouvant et – bien sûr – dramatique! #TheBachelorette », a écrit Fleiss sur Twitter.

Puis le 29 juillet, Reality Steve a partagé un premier spoiler pour la saison de Crawley, indiquant que Moss avait reçu la première impression de la nouvelle bachelorette le premier soir.

«Bien que les premières activités des médias sociaux aient amené les gens à croire qu’il n’a jamais fait partie de l’émission ou qu’il a été éliminé la nuit 1, cela n’a jamais été le cas», a tweeté le blogueur. « Dale Moss a reçu la première impression de rose de Clare. »

Cependant, selon le magazine Life & Style, Crawley et Moss ne se résument pas à la première impression. Une source anonyme aurait déclaré à la publication que Crawley était «déjà tombé amoureux» de Moss et ne voulait pas continuer le tournage.

Un jour plus tard, Reality Steve a réfuté les affirmations. Il a noté que Crawley avait signé un contrat avec la franchise et qu’elle ne pouvait pas simplement démissionner pour Moss. Mais lors d’un Instagram Live le 31 juillet, le blogueur a révélé qu’il avait des raisons de croire que Crawley serait remplacé par Tayshia Adams en tant que prochaine célibataire. Bien que cela ait ou non à voir avec la relation de Moss et Crawley n’a pas encore été déterminé.

Pourquoi les fans de ‘The Bachelorette’ pensent que Clare Crawley a été refondue avec Tayshia Adams

Le 31 juillet, un utilisateur de Reddit a partagé des informations non vérifiées sur la saison de Crawley de The Bachelorette. La production post-revendiquée avait des problèmes avec le coiffeur pendant le tournage. Mais ils ont depuis refondu Crawley avec Adams.

« Tayshia est déjà en quarantaine à l’hôtel et ils devraient prendre son téléphone vendredi (aujourd’hui) », a écrit le Redditor. «Le plan est pour elle de rappeler certains des gars qui ont déjà été éliminés.»

Pendant ce temps, Us Weekly a révélé que les producteurs de The Bachelorette ont contacté les candidats éliminés et leur ont demandé de revenir à La Quinta Resort, où l’émission est filmée.

«Le week-end dernier, les producteurs ont contacté des candidats de soutien à la Bachelorette qui avaient été sélectionnés pour la saison de Clare mais qui n’ont finalement pas été choisis pour filmer à La Quinta», a déclaré la source anonyme à la publication. «Lorsque les producteurs sont revenus, à l’improviste, il était très clair que quelque chose s’était passé avec la production.

Puis lors de son Instagram Live le 31 juillet, Reality Steve a partagé qu’il connaissait un candidat à qui on avait demandé de revenir. Et tandis que le blogueur a admis qu’il n’était pas sûr de ce qui se passait avec Crawley, il était «très certain» qu’Adams est actuellement à La Quinta. Bien qu’il ait encore besoin de plus de confirmation pour aller de l’avant.

Pour l’instant, les fans de Bachelor Nation devront simplement attendre et voir ce que Crawley, Moss et peut-être Adams font alors que The Bachelorette continue la production. Mais quoi qu’il arrive ensuite, les téléspectateurs sont prêts pour le trajet.

