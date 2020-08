Le jour du Nouvel An 1958, Amy Morton est entrée dans le monde à Oak Park, Illinois. Au cours des six dernières décennies, elle est devenue une actrice et réalisatrice chevronnée dans les secteurs du cinéma et de la télévision.

En 2014, Morton a décroché un concert dans la série dramatique policière à succès de NBC, Chicago P.D., et a commencé à jouer le rôle du sergent Trudy Platt.

Lisez la suite pour en savoir plus sur l’impressionnante carrière d’Amy Morton et à quoi ressemblent ses projets pour l’avenir.

Connaître Amy Morton

Amy Morton comme Desk Sgt. Trudy Platt | Banque de photos Matt Dinerstein / NBC / NBCU

Amy Morton est née et a grandi à Oak Park, dans l’Illinois. Elle est diplômée de River Park High School et a fréquenté l’université du Triton College et de l’Université Clarke. Cependant, Morton n’a jamais obtenu de diplôme de l’une ou l’autre des institutions car elle était mordue par le virus du théâtre. Au lieu d’un diplôme universitaire, Morton a décidé de rejoindre la scène théâtrale de Chicago.

Tout au long de sa carrière théâtrale, Morton a été nominée deux fois pour un Tony Award de la meilleure actrice dans les spectacles August: Osage County et Who’s Afraid of Virginia Woolf?

Certaines autres productions théâtrales populaires dans lesquelles Morton est apparu ont été Clybourne Park, American Buffalo, Dublin Carol, The Pillowman, Love-Lies-Bleeding et Awake Sing. Parallèlement à son impressionnante carrière théâtrale, Morton s’est également fait un nom au cinéma et à la télévision.

CV impressionnant d’Amy Morton

Morton a fait ses débuts au cinéma en tant qu’actrice de soutien dans le film de 1992, Straight Talk. Le film était une comédie mettant en vedette Dolly Parton. En 1993, Morton a obtenu son premier rôle principal dans le film, Rookie of the Year. Morton a joué la mère du rôle principal du film.

Ce film de comédie sportive de baseball a rapporté plus de 56 millions de dollars dans le monde. Morton a également décroché des rôles principaux dans les films Up in the Air, The Dilemma et Bluebird. Cependant, Morton n’a pas joué dans un film depuis 2013. Plutôt que de se concentrer sur les films, Morton a jeté son dévolu sur les rôles à la télévision au cours des dernières années.

C’est en 1983 que Morton fait sa première apparition en tant qu’actrice de télévision. Au fil des ans, elle a gagné des rôles récurrents dans des émissions de télévision populaires comme ER, Private Practice, Homeland et Blue Bloods.

En 2014, Morton a obtenu un rôle récurrent en tant que sergent Trudy Platt lors de la première saison de Chicago P.D. Le personnage de Morton est devenu une série régulière après la première saison, donnant à Morton son premier rôle principal dans une série télévisée.

Décrocher un concert sur un drame policier populaire

Morton est maintenant une série régulière sur Chicago P.D. depuis cinq ans. Le personnage de Morton, le sergent Trudy Platt, est le sergent de bureau du district 21. Ce travail signifie qu’elle est la supérieure immédiate des patrouilleurs du district. Le sergent Platt a servi le service de police de Chicago depuis les années 1980.

Avant d’être le sergent de bureau, Platt était un officier de formation de l’émission. Dans l’ensemble, le personnage de Morton est connu pour son sarcasme et son humour impassible. Le personnage se présente parfois comme froid ou sans cœur. Cependant, les fans de longue date de Chicago P.D. sachez que Platt se soucie profondément de ses collègues officiers et de ceux sous son commandement.

En plus de ses relations de travail, le sergent Platt a eu pas mal d’intérêts amoureux dans la série. Alors qu’elle sort avec plusieurs personnages différents dans les premières saisons de la série, Platt s’installe finalement en 2016 avec le personnage de Chicago Fire, Randy «Mouch» McHolland.

Grâce à ce mariage, le personnage de Morton a fait plusieurs apparitions croisées sur Chicago Fire. Le personnage a également fait une apparition sur Chicago Med et Chicago Justice.

L’avenir semble prometteur pour les franchises de NBC à Chicago, ce qui donne à penser que Morton a un long avenir devant elle, en incarnant le personnage du sergent Trudy Platt.

