En septembre, Disney ajoute de nombreux nouveaux contenus à Disney + en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment « Mulan » et « Secret Society Of Second Born Royal », ainsi que d’autres ajouts à la bibliothèque Disney + tels que « Spies In Disguise » et de nouveaux épisodes de nombreux Émissions de Disney Channel.

REMARQUE – Le contenu peut varier en fonction de votre pays et est sujet à changement.

Voici le résumé complet:

Vendredi 4 septembre

Mulan

Pour empêcher son père malade de servir dans l’armée impériale, une jeune femme intrépide se déguise en homme pour combattre les envahisseurs du nord de la Chine.

REMARQUE – Ce titre est Premier Access et est un coût supplémentaire de 34,99 $ AUD / 39,99 $ NZD

Terre à Ned (mondial)

De la Jim Henson Company, un talk-show de fin de soirée animé par le commandant extraterrestre Ned et son lieutenant Cornelius, qui annulent l’invasion de la Terre après être tombés amoureux de la culture humaine. Émis depuis le pont de leur vaisseau spatial, caché profondément sous terre, Ned et Cornelius interviewent la plus grande ressource de la Terre, des célébrités. Avec l’aide de l’intelligence artificielle du vaisseau, BETI, et des CLOD destructeurs, Ned doit garder son émission secrète de sa planète d’origine ou subir la colère de son père, l’amiral de la flotte galactique. Les 10 épisodes sortiront le 4 septembre.

Bizarre mais vrai – Épisode 304 – Germs (Global)

Les hôtes Carly et Charlie sont nominés pour un Daytime Crafty Award! La cérémonie de remise des prix approche à grands pas, et Casey les aide avec leurs costumes… jusqu’à ce qu’elle redescende avec un rhume! Pour éviter de tomber malade à cause des germes que Casey se propage dans tout le siège, Carly et Charlie doivent comprendre tout ce qu’il y a à savoir sur les germes. Ils se dirigent vers les laboratoires Germfree et Mushroom Mountain pour examiner les bonnes pratiques d’hygiène et de santé.

Pixar dans la vraie vie – Épisode 111 – «Coco: Abuelita dit pas de musique» – Finale



Abuelita secoue sa chancla chez les artistes de rue de Washington Square Park et demande aux vrais New-Yorkais de l’aider à retrouver son petit-fils. Elle finit par trouver Miguel en train de jouer de la guitare et il la supplie de le laisser jouer une seule chanson. Les autres artistes de rue se joignent à eux, créant une performance si délicieuse que même Abuelita ne peut s’empêcher d’applaudir.

Muppets Now (Episode 6) Finale – «Socialisé»

Le stagiaire des médias sociaux de Muppets Now, Robin The Frog, fait de Scooter le co-modérateur des comptes de médias sociaux. Scooter tente d’effectuer le téléversement de cette semaine au milieu d’un flot d’alertes, de demandes et de notifications. Le Dr Bunsen Honeydew et son assistant, Beaker, reçoivent des conférences juridiques et une assistance accidentelle de l’avocat de Muppet, Joe The Legal Weasel. Le chef suédois fait face à sa concurrente, Marina Michelson, pour prouver que sa recette familiale fait la plus magnifique des boulettes de viande. Fozzie Bear parle boutique avec son compatriote comédien Seth Rogen, tout en gardant des mauvais bébés. Linda Cardellini et Taye Diggs font plus plaisir à Miss Piggy que d’habitude pour cet épisode de Lifestyle avec Miss Piggy

Des bonbons ou un sort

Trick or Treat est un court métrage d’animation de 1952 produit par Walt Disney Productions et publié par RKO Radio Pictures. Le dessin animé, qui se déroule la nuit d’Halloween, fait suite à une série de farces entre Donald Duck et ses neveux avec Witch Hazel.

Un jour à Disney – Épisode 140 – «Alice Taylor: Studiolab»

Alice Taylor expérimente de nouveaux supports de narration dans le StudioLAB de Disney. Des drones à la réalité augmentée, Taylor utilise l’innovation et les technologies émergentes pour continuer à repousser les limites par lesquelles le contenu peut être créé et partagé avec des personnes du monde entier.

Chien: Impossible (Saison 1)

Le spécialiste du comportement des chiens Matt Beisner et son équipe aident les propriétaires à apprendre à gérer leurs animaux agressifs et incompris, et à sauver et à réhabiliter les chiens des refuges locaux qui ont été refusés par d’autres installations.

Vidéos d’Amérique les plus drôles sur la maison – Saison 17

Vendredi 11 septembre

Bizarre mais vrai – Épisode 305 – Photographie

Cette année, le travail de Carly et Charlie est l’attraction principale d’un gala d’art! Le gala de cette année se concentre sur la photographie, mais le duo n’est pas aussi doué dans cette forme d’art. Ils se rendent à Berkeley pour apprendre de l’un des meilleurs – le photographe du National Geographic Anand Varma! Leur idée de combiner l’art du papier et la photographie fait de leur création le hit du spectacle!

Un jour à Disney (court-métrage) Episode 141 – «Amanda Lauder: Chef Chocolatier»

Réalisant un rêve d’enfance, Amanda Lauder est la chef chocolatière du Ganachery à Disney Springs. Pour Amanda, c’est un objectif quotidien de créer un délicieux dessert qui soit à la fois un régal savoureux et une expérience mémorable pour chaque invité. Des mores, des carrés de ganache et des sucettes au chocolat sont tous au menu alors qu’Amanda nous emmène dans la cuisine animée du Ganachery

Vendredi 18 septembre

Devenir

La série perspicace et édifiante raconte les histoires d’origine de 10 athlètes, artistes et musiciens talentueux, dont Adam Devine, Anthony Davis, Ashley Tisdale, Caleb McLaughlin, Candace Parker, Colbie Caillat, Julianne Hough, Nick Cannon, Nick Kroll et Rob Gronkowski. Dans cette série de style documentaire, tournée en vérité, chaque épisode est centré sur une visite dans la ville natale de la célébrité, visitant des lieux importants au cœur de son éducation. Une équipe de soutien composée de membres de la famille, d’entraîneurs, d’enseignants, de mentors et d’amis est interviewée, partageant des anecdotes et des idées rarement entendues sur l’histoire du «devenir» de la star. Les 10 épisodes seront disponibles le vendredi 18.

Bizarre mais vrai – Épisode 306 – Les trains

C’est la Crafty Camper Career Week, et Carly est tellement excitée. Tous les campeurs sont jumelés à un professionnel dans leur domaine respectif, et la mission de Carly consiste à suivre un ingénieur de train. Après que son grand-père ait organisé une visite à Steamtown en Pennsylvanie, Carly est inspirée pour améliorer les trains à l’avenir.

Un jour à Disney (court-métrage) Épisode 142 – «Dr. Natalie Mylniczenko: vétérinaire »

Découvrez l’approche créative de la Dre Natalie Mylniczenko, vétérinaire du Walt Disney World Resort, en matière de soins aux animaux. Des contrôles de rhinocéros au parc Disney’s Animal Kingdom aux voyages à l’étranger pour des travaux environnementaux avec des gorilles en voie de disparition, cet amoureux des animaux se consacre à assurer la survie des espèces les plus vulnérables de notre monde

Spies In Disguise – (Australie uniquement)

Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett sont presque exactement opposés. Lance est douce, suave et débonnaire. Walter ne l’est pas. Mais ce que Walter manque de compétences sociales, il le compense par l’intelligence et l’invention, créant les gadgets impressionnants que Lance utilise dans ses missions épiques. Mais lorsque les événements prennent une tournure inattendue, Walter et Lance doivent soudainement compter l’un sur l’autre d’une toute nouvelle manière. Et si cet étrange couple ne peut pas apprendre à travailler en équipe, le monde entier est en péril.

Coop & Cami Ask the World (s2) (Nouveaux épisodes)

Cooper et Cami, deux frères et sœurs du collège, gèrent une chaîne en ligne et présentent des questions inhabituelles à leurs abonnés et résolvent leurs problèmes à l’aide des opinions des gens.

Gros

Lorsqu’un jeune garçon fait le vœu d’être grand dans une machine de carnaval – il se réveille le lendemain matin pour constater que cela a été exaucé et que son corps a vieilli du jour au lendemain. Mais il est toujours le même garçon de 13 ans à l’intérieur. Maintenant, il doit apprendre à faire face au monde inconnu des adultes, y compris trouver un emploi et avoir sa première rencontre amoureuse avec une femme.

Big City Greens (S2) (Nouveaux épisodes)

Big City Greens »est une série de comédie-aventure animée qui suit les aventures décalées de Cricket Green, 10 ans, un garçon de la campagne espiègle et optimiste qui déménage dans la grande ville avec sa famille complètement déplacée – sœur aînée Tilly, père Bill et Gramma Alice. La curiosité naturelle et l’enthousiasme de Cricket le conduisent, lui et sa famille, dans des voyages épiques et dans le cœur de ses nouveaux voisins.

Bunk’d (S4)

Après avoir acheté le Camp Kikiwaka – pour un dollar – aux frères et sœurs Ross, la toujours joyeuse Lou s’adapte à ses nouvelles fonctions de directrice du camp avec sa marque habituelle d’enthousiasme exagéré. Elle est ravie de retrouver les campeurs Destiny, Finn et Matteo, qui sont revenus pour un autre été passionnant plein de plaisir et d’amitié. Lou accueille également de nouveaux visages, dont le conseiller du camp Noah, un acteur optimiste et enthousiaste d’Hollywood; Ava, une conseillère tenace de la grande ville; et Gwen, une nouvelle campeuse excentrique qui a passé toute sa vie à vivre hors du réseau.

Horton du Dr Seuss entend A Who!

Horton, un éléphant, doit esquiver ses voisins agaçants et trouver un endroit sûr pour garder le grain de poussière, qui contient une communauté microscopique de créatures connues sous le nom de Whos.

Jeanne

Utilisant une mine d’images inédites, le film raconte l’histoire des premières explorations et recherches de Jane en Tanzanie, en se concentrant sur son travail de terrain révolutionnaire, sa relation avec son caméraman et son mari Hugo van Lawick, et les chimpanzés qui en faisaient l’objet. de son étude.

Royaume des momies (s1)

À l’ombre des plus anciennes pyramides du monde, une équipe d’archéologues, dirigée par le Dr Ramadan Hussein, a fait la découverte d’une vie: un complexe funéraire entièrement intact, enfoui profondément sous le sable.

Notre Dame: Course contre l’enfer

Lorsque la cathédrale historique Notre-Dame de Paris, en France, brûle, les pompiers du pays s’efforcent d’éteindre les incendies. Ces personnes partagent ensuite leurs idées sur l’événement horrible.

Soy Luna (s2-3)

Luna vit avec sa famille à Cancun, où elle a un groupe d’amis à l’école. Cependant, sa vie change lorsque ses parents reçoivent une offre de travail et doivent déménager à Buenos Aires, en Argentine.

Violetta (s3)

Une adolescente talentueuse retourne dans sa ville natale de Buenos Aires après avoir vécu de nombreuses années en Europe.

Vendredi 25 septembre

Secret Society of Second-Born Royals

«Secret Society of Second Born Royals» suit Sam, un adolescent rebelle royal en deuxième position sur le trône du royaume d’Illyrie. Tout comme le désintérêt de Sam pour le mode de vie royal est à son plus haut niveau, elle découvre qu’elle a des capacités surhumaines et est invitée à rejoindre une société secrète composée de membres de la famille royale extraordinaires similaires, chargés de protéger le monde. Avec les conseils de leur instructeur de la société secrète James, Sam et une nouvelle classe de recrues royales doivent d’abord apprendre à exploiter leurs nouveaux pouvoirs dans un camp d’entraînement top secret avant de pouvoir sauver le monde.

La magie du royaume animal de Disney

«Magic of Disney’s Animal Kingdom» de Disney + produit par National Geographic et raconté par Josh Gad («Frozen», «Frozen II»), le favori des fans de Disney, offre aux téléspectateurs un laissez-passer complet dans les coulisses pour explorer la magie derrière deux les expériences animales les plus appréciées, le parc à thème Disney’s Animal Kingdom et The Seas avec Nemo & Friends à EPCOT. Les téléspectateurs ont un accès sans précédent à certaines des créatures les plus rares et les plus belles de la planète et rencontrent les experts en soins des animaux qui ont tissé des liens remarquables avec plus de 5000 animaux des parcs.

Bizarre mais vrai – Épisode 307 – Animaux venimeux

Super Staple frappe à nouveau! Le concours annuel de la bibliothèque locale est arrivé, et Charlie est prêt à soumettre sa dernière bande dessinée pour examen. Malheureusement, la bande dessinée de Charlie n’est jamais choisie, alors Carly et Charlie se lancent dans une mission pour trouver un nouveau super-héros et un nouveau méchant. Mais lorsqu’ils découvrent des choses étonnantes sur les animaux venimeux, Charlie et Carly doivent décider qui est le vrai héros. Ils se dirigent vers la California Academy of Sciences pour tout savoir sur les espèces venimeuses.

Il était une fois (s1-7)

Les catastrophes passées d’Emma Swan l’entraînent dans la petite ville du Maine. Elle est la fille d’un roi perdue depuis longtemps, qui doit protéger sa ville de la malédiction d’une reine maléfique.

Mer de plastique

Jeux de réflexion (S8)

Un repensé DES JEUX D’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL ajoute une touche hollywoodienne au format classique hallucinant. Tourné devant un public de studio en direct, DES JEUX D’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL met au défi certaines des plus grandes célébrités du monde de réaliser leur puissance cérébrale particulière grâce à des jeux interactifs amusants et très divertissants, des illusions et des expériences sociales qui révéleront le «pourquoi» derrière le «wow». Le public en studio et les téléspectateurs à la maison peuvent jouer le jeu, en comparant leurs capacités mentales à celles des A-listers. Participez au plaisir en tant que DES JEUX D’ENTRAÎNEMENT CÉRÉBRAL révèle l’incroyable science de ce qui fait vibrer notre cerveau!

VOITURE SOS (S7)

Poursuivant leur mission de sauver toutes les voitures classiques pourries sur lesquelles ils peuvent mettre la main, la Car S.O.S. l’équipage est de retour pour leur troisième série. Tim Shaw et le maître mécanicien Fuzz Townshend sont déterminés à traquer des voitures charismatiques avec des propriétaires méritants et à faire remonter leur fierté et leur joie sur la route… à leur place.

Mickey Mouse Mixed-Up Adventures (S3) (Nouveaux épisodes)

Hot-dog! L’animation « Mickey Mouse Mixed-Up Adventures » emmène la star n ° 1 de Disney, Mickey Mouse, et ses copains, Minnie, Goofy, Donald, Daisy, Pluto, Chip and Dale, dans des aventures loufoques tout autour de Hot Dog Hills dans des lieux amusants, dont Mickey’s nouvelle maison remplie de gadgets, le Mixed-Up Motor Lab au Mickey’s Garage et le bureau Happy Helpers de Minnie, Daisy et Cuckoo Loca. Conçu pour donner des leçons sur l’amitié, le travail d’équipe et la communauté, chaque épisode comprend une pause dansante au cours de laquelle Mickey et le gang invitent les téléspectateurs à danser avec une version mise à jour du « Hot Dog » préféré des fans! chanson.

Spider-Man Maximum Venom (S3) (Nouveaux épisodes)

La série Web-slinging suit Peter Parker, qui apprend à naviguer dans la vie en tant que super-héros adolescent Spider-Man. Entrant maintenant dans sa troisième année à Horizon High, Peter est convaincu qu’il peut gérer tout ce qui se présente à lui, mais il est poussé à son point de rupture lorsque Venom invoque une menace qui brise la terre de sa planète d’origine.

Fancy Nancy: Fancy it Yourself (s2)

Gordon Ramsay: Uncharted (s2)

Gordon Ramsay entreprend un voyage aventureux à travers le monde où il interagit avec des gens de différents pays au sujet de leur nourriture et de leur culture. Il prépare également un certain nombre de délices.

Muppet Babies (s2) (Nouveaux épisodes)

Kermit, Piggy, Fozzie, Gonzo, Animal et leurs autres amis explorent leur vaste imagination pour vivre des aventures incroyables dans leur crèche.

Sydney au Max (s2)

Sydney, une élève du collège, et son père, Max, font face à différents défis dans leur vie quotidienne, qu’ils résolvent grâce à l’aide de sa grand-mère Judy et de leur lien familial

Un jour à Disney (court-métrage) Épisode 143 – «Ashley Girdich: Responsable R&D Imagineer»

Le chef de projet Ashley Girdich supervise les missions dynamiques pour le groupe de recherche et développement de Walt Disney Imagineering. De la gestion des équipes au maintien des projets et des plans sur la bonne voie, Ashley repousse constamment les limites pour garantir que la prochaine génération d’Imagineers continue de créer des expériences interactives de pointe pour les clients du parc.

REMARQUE – Le contenu peut varier en fonction de votre pays et peut être sujet à changement.

Qu’attendez-vous de voir sur Disney + en septembre?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis qu’il est enfant et cet intérêt s’est développé au fil des ans. Il a visité les parcs Disney du monde entier et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk