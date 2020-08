C’est dimanche et il est temps de jeter un coup d’œil hebdomadaire sur ce que tout le monde regarde sur Disney +, avec le nouvel album visuel de Beyonce, Black Is King, qui se fraye un chemin directement dans la première place.

Voici le tableau des tendances Disney + pour la semaine se terminant le dimanche 2 août 2020 pour les États-Unis:

Black Is King (NOUVEAU)

Les Simpsons (1)

Moana (5)

Pavillon Mickey Mouse (3)

Congelé 2 (4)

Incredibles 2 (NOUVEAU)

Hamilton (2)

Muppets Now (NOUVEAU)

Jessie (6)

Congelé (7)

Histoire de jouets 4 (8)

Phineas et Ferb (10)

En avant (12)

Star Wars: La guerre des clones (9)

Copains Chiot (18)

Zootopie (11)

Avengers: Fin de partie (14)

Star Wars: Le Mandalorien (17)

Coco (22)

Le Roi Lion (2019) (Re-Entry)

Emmêlé (16)

Histoire de jouets (15)

Voitures (20)

Lilo et Stitch (18)

Les Indestructibles (NOUVEAU)

Cette semaine a vu plusieurs nouvelles entrées sur le graphique des tendances, avec «Incredibles 2» glissant dans le top 10, après avoir récemment quitté Netflix aux États-Unis. Cela a également donné un petit coup de pouce au film original, passant au graphique des tendances.

Avec « Black is King » entrant dans le tableau des tendances en pole position, cela a également donné un coup de pouce à la version 2019 de « The Lion King », qui mettait également en vedette Beyonce.

Un autre nouveau Disney + Original, « Muppets Now » a également fait son chemin dans le top 10 cette semaine et il sera intéressant de voir si la baisse hebdomadaire de nouveaux épisodes tout au long du mois d’août maintiendra cette émission dans le tableau des tendances.

Disney ne fournit pas de chiffres de visionnage réels pour Disney +, donc ce graphique est basé sur la section Tendances de mon application Disney + le dimanche matin. Les chiffres entre parenthèses indiquent la place des dernières semaines sur le graphique des tendances.

