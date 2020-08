C’est dimanche et il est temps de jeter un coup d’œil hebdomadaire sur ce que tout le monde regarde sur Disney +, une fois de plus « The Simpsons » se hisse au sommet du tableau des tendances, bien qu’il ait eu une nouvelle concurrence de « The Greatest Showman »

Voici le tableau des tendances Disney + pour la semaine se terminant le dimanche 16 août 2020 pour les États-Unis:

Les Simpsons (1)

The Greatest Showman (NOUVEAU)

Moana (2)

Pavillon Mickey Mouse (3)

Congelé 2 (4)

Zombies 2 (NOUVEAU)

Hamilton (5)

Ant-Man and the Wasp (NOUVEAU)

Indestructibles 2 (10)

Congelé (8)

Jessie (7)

Histoire de jouets 4 (12)

En avant (19)

Phineas et Ferb (13)

Magic Camp (NOUVEAU)

Le film Peanuts (6)

Star Wars: La guerre des clones (-)

Avengers: Fin de partie (16)

Histoire de jouets (24)

Voitures (23)

Emmêlé (18)

Star Wars: Le Mandalorien (21)

Coco (20)

Zootopie (14)

Copains Chiot Chien (-)

Cette semaine a vu une rafale de nouveaux films entrer dans le top 25, y compris le Disney + Original Magic Camp, qui vaut bien la peine de prendre votre temps pour regarder (consultez ma critique ici). Avec d’autres nouvelles entrées de nouveaux films, notamment Zombies 2 et Ant-Man and the Wasp.

« The Greatest Showman » n’a pas tout à fait fait tomber « The Simpsons » de la première place, mais ce sera sans aucun doute un film qui pourrait rester dans le tableau des tendances pendant un certain temps.

Disney ne fournit pas de chiffres de visionnage réels pour Disney +. Ce graphique est donc basé sur la section Tendances de mon application Disney + le dimanche matin. Les chiffres entre parenthèses indiquent la place des dernières semaines sur le graphique des tendances.

Qu’as-tu regardé sur Disney + cette semaine?

