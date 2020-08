C’est une semaine beaucoup plus calme sur Netflix Canada avec l’ajout de 29 nouveaux films et séries télévisées disponibles en streaming. Ci-dessous, nous avons également mis en évidence les films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix Canada la semaine dernière.

Tout d’abord, voici les meilleurs moments de la semaine dernière sur Netflix Canada:

Chasseurs de primes adolescents N

Saisons: 1 | Épisodes: dix

Genre: Comédie, crime, drame | Durée: 42 à 58 minutes

Jeter: Maddie Phillips, Anjelica Bette Fellini, Kadeem Hardison, Virginia Williams, Mackenzie Astin

Forte de son énorme succès avec Orange Is the New Black, Jenjo Kohan a depuis signé un contrat de sortie exclusif avec Netflix. Les fruits de ces travaux sont tous exposés cette semaine avec le premier original de Kohan depuis OItNB avec des Teenage Bounty Hunters.

En joignant leurs forces à un ancien chasseur de primes, les jumeaux lycéens Sterling et Blair Wesley se retrouvent avec un travail moins que conventionnel. Tout en éliminant les méchants de leur ville, Sterling et Blair doivent également se frayer un chemin à travers le lycée et la vie d’adolescent.

(UN) Puits N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Docuseries | Durée: 48 à 57 minutes

L’industrie du bien-être est un empire d’un milliard de dollars, promouvant la santé et la guérison auprès des masses. Mais avec autant de produits à vendre et un nombre extrême de modes qui vont et viennent, les produits de bien-être sont-ils à la hauteur de leur battage médiatique?

Le grand braquage N

Saisons: 1 | Épisodes: 6

Genre: Crime, Drame, Thriller | Durée: 37 à 48 minutes

Interprétation: Marcela Benjumea, Paula Castaño, Andres Parra, Christian Tappan Waldo

Les fans de Money Heist seront très intéressés par le dernier braquage original de Netflix.

The Great Heist fait suite au célèbre vol de la banque centrale colombienne de 1994, où des voleurs ont pu voler 33 millions de dollars.

Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix Canada cette semaine: 14 août 2020

Death Wish et The Umbrella Academy commencent le week-end aux premières places, mais quels nouveaux films / séries les renverseront?

Séries télévisées les plus populaires sur @Netflix_CA cette semaine: 14 août 2020 1️⃣L’Académie des parapluies

2️⃣Les plus recherchés au monde

3️⃣Vendre le coucher du soleil

4️⃣Bonnes filles

5️⃣Les sept péchés capitaux

6️⃣Sons of Anarchy

7️⃣Wizards: Tales of Arcadia

8️⃣Les 100

9️⃣Sugar Rush

🔟Game On A Comedy Crossover Event

Voici tous les derniers ajouts à Netflix Canada cette semaine

12 nouveaux films ajoutés à Netflix Canada cette semaine: 14 août 2020An Easy Girl (2019) NChristine (2016) Intrépide (2020) NGunjan Saxena: La fille Kargil (2020) NPrince nigérian (2018) Octonauts & les grottes de Sac Actun (2020) NProjet Power (2020) NSam & Cat (2 saisons) Searching (2018) The Adventures of Tin Tin (2011) The Lost Husband (2020) The New Romantic (2018) 10 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix Canada cette semaine: 14 août 20203% (Saison 4 ) NDirty John (Saison 2) NGAME ON: Un événement Comedy Crossover (Saison 1) NKongsuni et ses amis (Saison 1) Hommes en mission (Saison 5) Joueurs puissants (Saison 2) RIDE ON TIME (2 saisons) Teenage Bounty Hunters (Saison 1) NThe Great Heist (série limitée) NZoids Wild (saison 1) 2 nouvelles séries de télé-réalité ajoutées à Netflix Canada cette semaine: 14 août 2020 (UN) Eh bien (saison 1) NGlow Up (Saison 2) N1 Nouveau documentaire ajouté à Netflix Canada cette semaine: 14 août 2020Au-delà des limites: Coupe du monde ICC T20 féminine Australie 2020 (2020) 1 Nouveau spécial Stand Up ajouté à Netflix Canada Cette semaine: 14 août 2020Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids (2020) N

Qu’allez-vous regarder sur Netflix Canada ce week-end? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!