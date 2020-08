Joyeux vendredi et une journée exceptionnelle pour les nouveautés (en plus du fait que nous avons manqué hier) que nous allons vous présenter ci-dessous et sélectionner également quelques temps forts. Nous verrons également quelles sont les tendances aux États-Unis pour le 21 août avec les 10 meilleurs films et séries télévisées.

Quelques titres à surveiller sur Netflix ce week-end à venir incluent 1BR, un excellent film d’horreur de l’année dernière, et une toute nouvelle série de téléréalité appelée Attention: Guidage parental sur Netflix demain.

Avant d’entrer dans les 17 nouveaux titres ajoutés récemment à Netflix, couvrons quelques-uns des faits saillants (avec d’autres articles marquants à venir ce week-end).

Le fondateur (2016)

Genre: Biographie, Drame

Réalisateur: John Lee Hancock

Jeter: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini

Écrivain: Robert Siegel

Durée: 115 min

McDonald’s est un géant des affaires et tout a commencé lorsque les frères McDonald ont mis au point un système révolutionnaire de cuisson de plats délicieux et rapides. C’est l’histoire de la façon dont ce petit restaurant de hamburgers est devenu l’une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde.

Des performances exceptionnelles à tous points de vue en font une recommandation facile pour le meilleur nouveau film de la semaine (malgré le fait qu’il était diffusé jusqu’à l’année dernière sur Netflix US).

Lucifer (Saison 5 – Partie 1)

Genre: Crime, Drame, Fantaisie

Jeter: Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, Lesley-Ann Brandt

Le moment est venu de danser à nouveau avec le diable avec la première partie de la saison 5 de Lucifer désormais disponible en streaming sur Netflix dans le monde entier.

Il est facilement devenu l’une des propriétés les plus populaires de Netflix et ce n’est un secret pour personne. Des intrigues engageantes et d’excellents acteurs et actrices en font un incontournable.

Passons maintenant à la liste complète:

Liste complète des nouveautés sur Netflix pour le 21 août 2020

Remarque: certains ajouts répertoriés ont été ajoutés le 20 août, mais nous n’avons pas été en mesure de produire un résumé quotidien.

10 nouveaux films ajoutés aujourd’huiClasse de 83 (2020) Netflix OriginalDark Forces (2020) Netflix OriginalGood Kisser (2019) John essayait de contacter des extraterrestres (2020) Netflix OriginalKill the Irishman (2011) Norm of the North: Keys to the Kingdom (2018) Épouvantail (2019) Les crimes qui lient (Crímenes de familia) (2020) Netflix OriginalLe fondateur (2016) La soirée pyjama (2020) 7 nouvelles séries télévisées ajoutées aujourd’huiAlien TV (Saison 1) Netflix OriginalBiohackers (Saison 1) Netflix OriginalGoedam (Saison 1) Great Pretender (Saison 1) Netflix OriginalHoops (Saison 1) Netflix OriginalLucifer (Saison 5 – Partie 1) Netflix OriginalRust Valley Restorers (Saison 3) Netflix Original

Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix le 21 août

Cette semaine, deux titres ont dominé leurs listes respectives et d’ici vendredi, rien n’a changé. Project Power reste le meilleur film sur Netflix US avec The Legend of Korra occupant la première place pour la série télévisée.

Pour en savoir plus sur les tendances de Netflix dans le monde, cliquez ici sur Quoi de neuf sur Netflix.

Top 10 des filmsProject PowerMr. Peabody & ShermanParents ivresLe mari perduSeventh SonScary Movie 5FearlessDespicable MeDennis the MenaceThe GrinchTop 10 séries téléviséesThe Legend of KorraThe Umbrella AcademyTeenage Bounty HuntersHigh scoreThe GameShamelessGlow Up: La prochaine star britannique de maquillage