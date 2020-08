La semaine a été assez chargée sur Netflix UK avec l’ajout de 38 nouveaux titres à la bibliothèque. Il existe une grande sélection de nouveaux originaux que tout le monde peut apprécier. Voici les nouveautés de Netflix UK cette semaine pour le 21 août 2020.

Tout d’abord, voici les meilleurs moments de la semaine dernière:

Jackass: le film (2002)

Réalisateur: Jeff Tremaine

Genre: Documentaire, Comédie | Durée: 87 minutes

Jeter: Johnny Knoxville, Bam Margera, Chris Pontius, Steve-O, Ryan Dunn

Les garçons, beaucoup de douleur et des défis hilarants étaient la grande recette du succès pour les garçons Jackass. Une sensation mondiale du début des années 2000, Johnny Knoxville and co. prendre beaucoup de coups au visage, aux couilles et au cul, sans parler des farces mutuelles dans l’oubli.

Étranger N

Saisons: 2 | Épisodes: 32

Genre: Crime, Mystère | Durée: 60 minutes

Jeter: Seung-woo Cho, Bae Doona, Joon-hyuk Lee, Jae-Woong Choi, Jae-Myung Yoo

La prochaine saison de Stranger est arrivée sur Netflix UK et de nouveaux épisodes du fantastique K-Drama seront disponibles en streaming chaque semaine.

Un détective qui se fie beaucoup à son instinct et un procureur sans capacité d’empathie s’attaquent à une affaire de meurtre en plein cœur d’un énorme scandale politique.

Grand prétendant N

Saisons: 1 | Épisodes: 14

Genre: Anime, crime | Durée: 23 minutes

Jeter: Chiaki Kobayashi, Junichi Suwabe, Natsumi Fujiwara, Mie Sonozaki

Le prochain meilleur anime de Netflix est arrivé cette semaine, visuellement fantastique, et avec une bonne comédie pour démarrer, les fans d’anime adoreront absolument Great Pretender.

Escroc professionnel et supposé meilleur au Japon, Edamura Masato et son partenaire dans le crime Kudo ont tenté de tromper un Français à Asakusa, pour se faire escroquer en retour. Se révélant être Laurent Thierry, l’un des meilleurs escrocs du monde et leader de la mafia. Le sort d’Edamura est désormais entre les mains de Laurent Thierry alors que le jeune homme se livre aux sales boulots du Français.

Films et séries télévisées les plus populaires sur Netflix UK cette semaine: 21 août 2020

Project Power a conservé sa place en tête de la liste des films et The Fall fait tomber Umbrella Academy de la première place de la série.

Série télévisée la plus populaire sur Netflix UK: 21 août 2020 1️⃣La chute

2️⃣L’Académie des parapluies

3️⃣Vendre le coucher du soleil

4️⃣Dirty John

5️⃣Ne le dites pas à la mariée

6️⃣Bonnes filles

7️⃣Serial Killer avec Piers Morgan

8️⃣Les plus recherchés au monde

9️⃣Killer Women avec Piers Morgan

Voici tous les derniers ajouts sur Netflix UK cette semaine

13 nouveaux films ajoutés à Netflix UK cette semaine: 21 août 2020Après le mariage (2019) Classe de 83 (2020) NProfesseurs fous géniaux (2020) NForces obscures (2020) NGood Kisser (2019) Inconceivable (2017) Jackass: The Movie (2002) Little. Singham: Kaal Ka Badla (2020) Rencontrez les beaux-parents (2017) Épouvantail (2019) Les crimes qui lient (2020) NLa soirée pyjama (2020) NQuel est votre Raashee? (2009) 15 nouvelles séries télévisées ajoutées à Netflix UK cette semaine: 21 août 2020Ackley Bridge (2 saisons) Alien TV (Saison 1) NBiohackers (Saison 1) NBread Barbershop (Saison 1) Dere: An African Tale (Saison 1) Drifters (4 Seasons) Glitch Techs (Saison 2) NGoedam (Saison 1) Great Pretender (Saison 1) NHoops (Saison 1) NLucifer (saison 5A) NRita (Saison 5) NStranger (Saison 2) NTakki (2 saisons) Ultimate Force (saison 2) 6 nouvelles séries documentaires ajoutées à Netflix UK cette semaine: 21 août 2020Confessions d’un tueur en série avec Piers Morgan (2019) Islands of Faith (2018) John essayait de contacter des extraterrestres (2020) NPsychopathe avec Piers Morgan (2019) United Nations: Three Decades of Drum & Bass (2020) High Score (Limited Series) N4 nouvelles séries de télé-réalité ajoutées à Netflix UK cette semaine: 21 août 2020 Règles de la famille DeMarcus (saison 1) NMenu Million Pound (Saison 2) Rust Valley Restorers (Saison 3) Star Boot. Solde (Saison 1)

