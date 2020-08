Rachel Weisz a choisi le projet avec lequel elle fera ses débuts à la télévision. En réalité, l’actrice oscarisée est la principale responsable de « Dead Ringers », Le classique de David Cronenberg sorti en 1988, allez avoir un remake sous forme de série. De sa passion pour le film, mettant à l’origine Jeremy Irons dans le rôle de deux jumeaux pervers, le projet a émergé, qui maintenant a reçu le feu vert d’Amazon Prime Video pour matérialiser sa production.

Le développement de la série est en cours depuis environ deux ans. Comme le souligne Deadline, Weisz s’est associé à Annapurna TV, et plus tard la scénariste Alice Birch a rejoint, l’une des plus recherchées actuellement pour son travail dans le deuxième saison de ‘Succession’ et pour la mini-série ‘Normal People’, ce qui l’a amené à recevoir sa première nomination aux Emmy.

La réinvention des «Dead Ringers» a été présentée télématique à différentes plateformes, parmi lesquelles Amazon a fini par s’imposer en commandant la série sans passer par le processus de test pilote. À cette occasion, les protagonistes sont les jumeaux Mantle, interprétés par Weisz, deux brillants gynécologues qui cherchent à abolir les pratiques archaïques qui continuent à être appliquées lors de l’accouchement.

Obligation totale

Comme dans le film original avec les personnages de Irons, les sœurs Mantle seront profondément unies, partageant les drogues qu’elles consomment et les amoureux avec lesquels elles couchent. En outre, ils ont la même vision extrême des avancées qu’ils entendent faire dans leur domaine de travail, où ils sont deux véritables éminences, bien qu’ils ne respectent pas toujours l’éthique pour prendre leurs décisions.